Bộ Y tế chiều 22-1 cho biết trong ngày cả nước phát hiện thêm 2 ca mắc mới Covid-19 (BN1547-1548) là các ca nhập cảnh được cách ly tại Long An (1) và TP HCM. Cụ thể:

- Ca bệnh 1547 (BN1547) tại Long An: Nam, 52 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 19-1, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 21-1, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

- Ca bệnh 1548 (BN1548) tại TP HCM: Nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 20-1, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ8650, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 21-21, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

52 ngày qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 ở cộng đồng - Nguồn: Bộ Y tế

Đến nay, cả nước ghi nhận 1.548 ca mắc Covid-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.603. Hiện số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi là 1.411 ca; số ca tử vong là 35 ca.

Đã 52 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.