Ngày 6-8, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết tối 5-8, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 2 do công an huyện phụ trách đã phát hiện ông Nguyễn Văn L. (33 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở vợ là sản phụ Võ Thị Bích N. (34 tuổi) xin được qua chốt để đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu sinh con.

Vợ chồng sản phụ N. được các thành viên chốt kiểm soát dịch hỗ trợ nhiệt tình

Tại đây, cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại chốt và sản phụ N. liên hệ với các bệnh viện ở Bạc Liêu nhưng do sản phụ là người ngoài tỉnh nên không đủ điều kiện vào Bạc Liêu theo quy định giãn cách xã hội.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Bảo Toàn, công tác tại Công an huyện Vĩnh Lợi (tổ trưởng ca trực) đã phối hợp với cán bộ y tế hướng dẫn sản phụ quay về huyện Thạnh Trị để sinh con. Ngay lúc này, ông L. bỗng nhiên ngất xỉu, người và xe ngã ra đường, đè lên sản phụ N.

Thiếu tá Toàn nhanh chóng chạy đến cùng các thành viên chốt trực giúp đỡ 2 vợ chồng, đồng thời xin ý kiến ban chỉ huy công an huyện và bố trí xe cá nhân nhanh chóng đưa 2 vợ chồng sản phụ đến chốt kiểm soát dịch của tỉnh Sóc Trăng, lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Thạnh Trị an toàn.