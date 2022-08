Theo Sở Y tế TP HCM, đa số trẻ nhập viện do mắc Covid-19 trên địa bàn vẫn chưa được tiêm vắc-xin. Do đó, giải pháp hiệu quả và an toàn nhất hiện nay là tăng độ bao phủ vắc-xin cho người dân, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ và trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.



Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Thành phố, cho biết hiện số trẻ mắc Covid-19 đang có dấu hiệu tăng. BV đang có 5 trẻ mắc Covid-19 điều trị, trong đó có 1 trẻ bị suy hô hấp, phải thở ôxy qua mũi (HFNC). Trẻ mắc bệnh đều dưới 12 tuổi và hầu hết chưa tiêm vắc-xin. Tương tự, trẻ mắc Covid-19 tại BV Nhi Đồng 2 cũng tăng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5-6 ca lưu lại BV vì mắc Covid-19. Những trẻ này được phát hiện khi có yếu tố dịch tễ (sốt, ho…).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) Ảnh: HẢI YẾN

Bác sĩ Phạm Thái Sơn, Phó trưởng Khoa Điều trị Covid-19 BV Nhi Đồng 2, nhận định thời gian qua, thành phố triển khai tiêm vắc-xin cho người dân đã mang lại hiệu quả phòng bệnh rất rõ, đặc biệt là trẻ em. Theo bác sĩ Sơn, năm 2021, nhiều trẻ em mắc Covid-19 trong độ tuổi khoảng 12 nhưng khi có chủng ngừa, lứa tuổi này nhập viện điều trị hầu như không có. Khi thành phố đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, số ca nhập viện tiếp tục giảm. Những ca bệnh đang điều trị tại BV chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi và chưa tiêm vắc-xin. Bác sĩ Sơn khuyến cáo: "Việc tiệm vắc -xin đã có hiệu quả bảo vệ trẻ tránh nguy cơ mắc bệnh, tránh trở nặng. Đồng thời, khi trẻ không bị bệnh nữa thì cắt nguồn lây, không có khả năng lây cho người thân". Theo bác sĩ Sơn, không riêng Covid-19, trẻ hiện phải còn đối mặt nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Đặc biệt, nếu trẻ vừa mắc cả 2 bệnh cùng lúc thì bệnh sẽ diễn tiến phức tạp hơn. Do đó, phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn khi trẻ đến trường.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cho biết có 1.376/1.436 học sinh của trường đã tiêm mũi 1; 576 em tiêm mũi 2 và 800 em chưa tiêm mũi 2 vì chưa đến thời gian tiêm. "Đối với 60 học sinh chưa tiêm, nhà trường vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường để học, tuy nhiên, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi các học sinh này sinh sống để tìm hiểu lý do nhằm có hưởng xử lý trong thời gian sắp tới" - ông Nghĩa nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, ngành y tế tỉnh tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để bảo đảm an toàn cho các em đến trường trong dịp khai giảng sắp tới. Sở cũng chỉ đạo các trường rà soát số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 2 để vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm ngay khi đủ thời gian theo quy định. Ông Nguyễn Văn Ngoan - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - cho biết địa phương còn hơn 10% trẻ trong độ tuổi 5-12 chưa tiêm vắc-xin. "Nếu đến thời gian nhập học mà các em vẫn chưa tiêm thì vẫn được đến lớp bình thường. Ngành giáo dục sẽ vận động để phụ huynh hiểu lợi ích của việc tiêm vắc-xin" - ông Ngoan nói.