Bác sĩ Tạ Vương Khoa, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), trả lời: Hội chứng kháng phospholipid (antiphospholipid syndrome) làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông bất thường gây tắc mạch máu các cơ quan trong cơ thể (não, phổi, thận, chi…), nếu xuất hiện khi mang thai làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc thai chết lưu.



Tiêm vắc-xin Covid-19 tại TP HCM (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI YẾN

Hình thành cục máu đông bất thường trong lòng mạch máu cũng là một trong những biến chứng của vắc-xin Covid-19. Tuy nhiên, tỉ lệ xuất hiện là cực thấp và kể cả cộng gộp với tỉ lệ hình thành cục máu đông bất thường trong hội chứng kháng phospholipid thì nguy cơ do biến chứng gây ra thấp hơn rất nhiều so với lợi ích bảo vệ bạn và thai nhi do vắc-xin mang lại. Vì vậy, bạn nên tiêm vắc-xin kết hợp khám thai định kỳ, không nên quá lo lắng.