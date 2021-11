Theo Sở Y tế TP HCM, đợt 2 tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn TP HCM thực hiện từ ngày 22 đến 28-11. Thành phố sẽ thực hiện tiêm mũi 2 cho tất cả trẻ từ 12-17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP HCM đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành khác.



Mã định danh cá nhân

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thủ Đức, cho biết trong ngày đầu triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, TP Thủ Đức vẫn tổ chức chiến dịch như đợt 1 với 54 điểm tiêm; trong ngày đầu tiên (22-11) có 22 điểm tiêm được tổ chức tại các trường THCS, THPT và một số bệnh viện.

Cũng theo ông Nguyên, TP Thủ Đức có khoảng gần 100.000 học sinh (HS) trong độ tuổi tiêm vắc-xin Covid-19. Khi triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 2 cho HS, thuận lợi là đội ngũ cán bộ, giáo viên hỗ trợ công tác tiêm chủng đã được làm quen từ đợt 1. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều HS chưa có mã định danh cá nhân. "TP Thủ Đức đã triển khai linh động theo hướng vẫn tổ chức tiêm vắc-xin cho đúng đối tượng HS và khi HS có mã định danh thì tổ chức nhập liệu bổ sung" - ông Nguyên nói.

Tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 sáng 22-11 tại Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TP HCM). Ảnh: HẢI YẾN

Ghi nhận tại điểm tiêm Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), trong ngày đầu tổ chức tiêm mũi 2, không có chuyện HS tập trung ùn ứ. Theo ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, trường tổ chức tiêm vắc-xin theo các khung giờ khác nhau nên bảo đảm yêu cầu giãn cách. Các khu vực khám sàng lọc, chờ tiêm, theo dõi sức khỏe sau tiêm cũng được bố trí cách biệt, thông thoáng, phụ huynh có khu ngồi chờ riêng biệt.

Tại điểm tiêm Trường THPT Trưng Vương (quận 1), bà Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin trường bố trí các khu khám sàng lọc, điền phiếu tiêm... theo đúng quy định một chiều. Ngay sau khi tiêm, các em HS được bố trí nghỉ tạm, theo dõi sức khỏe ở phòng trên lầu. Các quy trình diễn ra trật tự, theo đúng quy định của ngành y tế. Trường THPT Trưng Vương cũng chia lịch tiêm cho HS từ khối 10 đến khối 12 theo các khung giờ khác nhau, theo từng khối lớp, mỗi ca tiêm kéo dài 45 phút.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hiện vẫn còn khoảng 100.000 HS chưa xác định được mã định danh phục vụ cho công tác tiêm mũi 2, chủ yếu là HS ở các tỉnh, thành khác ngoài TP HCM. Trước đó, sở đã có công văn khẩn đề nghị Công an TP HCM phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp cấp mã định danh cho tất cả HS. Đối với các trường hợp gặp khó khăn, sở sẽ phối hợp Công an TP HCM hỗ trợ các em, bảo đảm HS nào cũng sẽ có mã định danh.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sở đã yêu cầu chỉ những HS đã tiêm mũi 1 đủ thời gian từ 3 tuần trở lên mới được sắp xếp để tiêm mũi 2. Đồng thời tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 12-17 tuổi sinh sống, học tập trên địa bàn TP HCM chưa được tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, do mới tròn 12 tuổi...

Đạt miễn dịch cộng đồng

Tại TP HCM, việc tiêm vắc-xin mũi 2 cho HS trong độ tuổi từ 12-17 là một trong những tiền đề quan trọng cho việc mở cửa trường học, đón HS quay lại trường học trực tiếp. Theo Sở GD-ĐT TP, số lượng học sinh 12-17 tuổi đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 1 là hơn 574.000 em, đạt gần 94%. Hiện một số quận, huyện đang triển khai tiêm bổ sung cho những em chưa tiêm mũi 1.

PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Bộ môn Nhi Trường ĐH Y Dược TP HCM kiêm Trưởng Đơn vị Điều trị Covid-19 Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết lợi ích của việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ cao hơn so với việc biến chứng viêm cơ tim sau tiêm mũi 2. Sau khi mắc Covid-19 ở trẻ sẽ là hội chứng viêm đa tạng tỉ lệ tử vong lên tới 2%-4%.

Theo BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, tiêm vắc-xin sẽ giúp phòng ngừa mắc bệnh hoặc không bị bệnh nặng ngay cả khi bị nhiễm, giúp 3 giảm là giảm tỉ lệ nhập viện, tử vong và lây lan dịch bệnh. Tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhằm phòng chống dịch Covid-19. Trẻ em được chủng ngừa đầy đủ sẽ giúp bảo vệ bản thân, các thành viên trong gia đình và cộng đồng, sẽ góp phần tăng diện bao phủ vắc-xin và hướng tới đạt được miễn dịch cộng đồng.

"Hiện nay, sau tiêm mũi 1 vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị viêm cơ tim, sau tiêm, trẻ cần được theo dõi 30 phút. Bởi đây là khoảng thời gian có thể xảy ra các triệu chứng như tím tái, tay chân lạnh, mạch nhanh, hồi hộp... Cần theo dõi thêm 1 tuần sau tiêm mũi 2. Theo nghiên cứu, có thể xảy ra tình trạng viêm cơ tim, đặc biệt là ở trẻ nam" - BS Nguyên tư vấn.