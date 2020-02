Trưa ngày 28-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết một số cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) để thăm khám và kiểm tra sức khỏe. Theo bà Yến, báo cáo của Bệnh viện 199 cho hay, những cán bộ chiến sĩ trên mới chỉ đến thăm khám và theo dõi sức khỏe, không thuộc diện bị cách ly.

Sở dĩ các cán bộ này đến bệnh viện thăm khám là do trước đó, trong quá trình công tác có tiếp xúc với người thường xuyên gặp mặt 2 khách Hàn Quốc (trong đó có 1 người đến từ Daegu). Bà Yến cho biết thêm, hiện tại 2 khách Hàn Quốc trên đã được cách ly theo quy định do đến từ vùng dịch trong vòng 14 ngày. Sức khỏe của 2 người này ổn định, chưa có biểu hiện bệnh lý liên quan đến Covid-19.

Khu cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Liên quan đến vấn đề trên, UBND phường Nại Hiên Đông trong ngày đã có báo cáo khẩn gửi UBND quận và ngành y tế. Trong báo cáo này, UBND phường Nại Hiên Đông tường trình về sự việc trên như sau:

Sáng 27-2, 2 cán bộ chiến sĩ Công an phường Nại Hiên Đông đến làm việc với chủ cơ sở tiệm spa là bà Nguyễn Thị Tú Hữu (SN 1983). Qua làm việc, bà Hữu cho hay, tiệm spa thường có 2 khách Hàn Quốc đến bàn việc hợp tác kinh doanh với bà. Trong đó có 1 khách đến từ Daegu, 1 khách đến từ Seoul. Ngoài bà Hữu thì 2 nhân viên của spa và 1 trẻ em cũng có tiếp xúc với 2 khách Hàn nói trên.

Trong quá trình làm việc với bà Hữu, 2 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông không đeo khẩu trang. Khi về đến trụ sở công an phường, 2 cán bộ trên cùng đi ăn trưa 5 cán bộ và 2 chỉ huy công an phường.

Khi nắm thông tin, phường này đã cung cấp thông tin về 2 khách Hàn Quốc trên cho cơ quan chức năng có liên quan. Riêng đối với bà Hữu cùng 1 trẻ em trong spa thì được đưa đi cách ly theo quy định. 2 nhân viên của tiệm cũng được phường thông báo về địa phương cư trú của 2 người này để theo dõi.

Đối với các cán bộ công an tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 khách Hàn Quốc trên được đưa vào diện theo dõi các biểu hiện bệnh lý. Đồng thời, phường Nại Hiên Đông cũng đề nghị UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các ngành chức năng cho ý kiến về việc áp dụng biện pháp cách ly đối với các cán bộ chiến sĩ trên.