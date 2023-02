Chiều 11-2, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho hay vừa cứu kịp một người đàn ông nước ngoài bị nhồi máu cơ tim mà nhầm tưởng đau dạ dày.



Bệnh nhân là ông Lee Hyun Joong (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), có triệu chứng đau ở vùng bụng trên, đăng ký nội soi dạ dày gây mê không đau.

Bệnh nhân được can thiệt đặt stent tái thông mạch vành khẩn cấp

Trước nội soi, bác sĩ tim mạch đo điện tim, phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (một dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm, cần can thiệp mở thông mạch vành ngay). Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn, cản trở máu đến tim, gây ra cơn nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân được đặt stent tái thông mạch máu khẩn cấp. Với sự hướng dẫn của hệ thống chụp can thiệp mạch cánh tay robot xoay 360 độ, tích hợp phần mềm cho hình ảnh độ phân giải cao (StentBoost Live), quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác. Thời gian từ lúc chẩn đoán đến khi tái thông dòng máu qua tim chỉ diễn ra trong vòng 25 phút (rút ngắn gần 60% khoảng thời gian lý tưởng là 60 phút theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu và Mỹ). Nhờ can thiệp nhanh, các bác sĩ đã cứu được những vùng cơ tim còn lại, ngăn biến chứng sốc tim, thủng tim… cho bệnh nhân.

Theo ThS.BSCKI Trần Thế Vinh, Trung tâm Can thiệp mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, trường hợp này đau vùng bụng trên là triệu chứng nhồi máu cơ tim nhưng bệnh nhân nghĩ bị đau dạ dày. Theo quy trình, trước khi nội soi bác sĩ đo điện tim nên mới phát hiện dấu hiệu nhồi máu cơ tim và can thiệp khẩn cấp.

"Nhồi máu cơ tim có nhiều triệu chứng, gồm đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, buồn nôn, đau thượng vị… Không ít bệnh nhân đến bệnh viện muộn vì nhầm tưởng nhồi máu cơ tim là đau dạ dày khi có triệu chứng đau vùng thượng vị hay buồn nôn như trường hợp trên"- BS Vinh nhấn mạnh.