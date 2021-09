Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, thông tin như vậy tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 21-9.

Về việc chăm sóc, trị liệu tâm lý cho bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết tại TP HCM có bệnh viện chuyên khoa là Bệnh viện Tâm thần TP HCM, điều trị cho tất cả các bệnh nhân có vấn đề về tâm lý.

Thời gian vừa qua, khi một bệnh nhân Covid-19 có vấn đề liên quan đến tâm thần, các bác sĩ điều trị Covid-19 ở tất cả các trung tâm sẽ mời hội chẩn với các bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, thông tin tại buổi họp báo

Bệnh viện Tâm thần TP HCM đã làm việc với hơn 70 cơ sở điều trị các bệnh nhân có vấn đề về tâm lý. Đội ngũ chuyên gia của bệnh viện đã đến tận nơi hội chẩn trực tiếp, thăm khám và sau đó hướng dẫn cung cấp thuốc.

Trước tình trạng mua bán thuốc C trên mạng xã hội, bác sĩ Châu khẳng định gói thuốc C là thuốc kháng virus có tên Molupiravir. Đây là thuốc được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ Y tế.

Ngay từ đầu, khi phát thuốc, tất cả nhân viên y tế đều phải giải thích rõ ràng cho bệnh nhân sử dụng thuốc, người dùng thuốc phải ký vào biên bản đồng ý sử dụng. Sau đó, cơ sở y tế địa phương sẽ quản lý tất cả danh sách những người uống thuốc C, theo dõi mỗi ngày. Ngoài ra, một số địa bàn trọng điểm có sự theo dõi của các bác sĩ, chuyên gia tại Trường ĐH Y dược TP HCM; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 5 hoặc 7 để theo dõi diễn biến đáp ứng của thuốc. Như vậy, theo nguyên tắc, gói thuốc C khi sử dụng dù ở cộng đồng hay tại các bệnh viện dã chiến đều phải được quản lý chặt, có đầy đủ danh sách. Nếu như sử dụng không hết thuốc thì phải trả về cho Sở Y tế quản lý.

Thời gian qua, TP cũng đã lập 8 đoàn kiểm tra tại các cơ sở y tế về vấn đề cấp phát gói thuốc A, B, C. Ngày 21-9, Sở Y tế cũng ban hành văn bản 6788 để nhắc lại vấn đề sử dụng, quản lý chặt các gói thuốc C. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế cùng với Công an TP HCM đang tìm hiểu, điều tra và xử lý những vi phạm nếu có.

Trả lời phóng viên về tình trạng một số nơi đưa tất cả F0 vào khu cách ly tập trung, bác sĩ Châu nhấn mạnh: "Nếu đủ điều kiện, F0 vẫn được cách ly và chăm sóc tại nhà. Sở Y tế đã chấn chỉnh và nhắc nhở những nơi xảy ra tình trạng này".

Ngoài ra, TP HCM sẽ giảm dần khu cách ly tập trung và các bệnh viện điều trị Covid-19 theo lộ trình nhất định. Từ nay đến ngày 30-9, các Bệnh viện đa khoa quận 7, Bệnh viện đa khoa Củ Chi, Bệnh viện huyện Cần Giờ sẽ trở lại hoạt động như công năng ban đầu, điều trị các bệnh lý khác Covid-19.

Sau ngày 30-9, bệnh viện của các quận huyện khác sẽ được phục hồi công năng, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân như trước đây nhưng vẫn bố trí số lượng giường bệnh nhất định cho điều trị Covid-19.

"Hai chiến lược điều trị sắp tới của TPHCM là đẩy mạnh chăm sóc F0 tại nhà và củng cố hệ thống điều trị để hướng đến sống chung với virus SARS-CoV-2" - bác sĩ Châu nói.