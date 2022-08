Chiều 30-8, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tính đến tuần 35 (từ ngày 22 đến 28-8), TP ghi nhận 48.756 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó số ca SXH nặng là 947 ca, tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc đến tuần 35 là gần 2%, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Dù lu đã được úp xuống nhưng vẫn đọng nước trên đáy. Đây cũng là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sản

Riêng trong tuần 35, TP HCM ghi nhận 2.532 ca bệnh SXH, giảm 21% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm gần 34% và ngoại trú giảm gần 7%. Trong tuần 35 không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Tổng số ca tử vong do SXH từ đầu năm đến nay là 18 trường hợp. Trong tuần, hầu hết các quận huyện đều có số mắc giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước. Về ổ dịch mới phát sinh, toàn TP có 165, tăng 17 ổ dịch mới so với tuần 34.

Đối với bệnh tay chân miệng, tính đến tuần 35, TP ghi nhận 13.007 trường hợp mắc bệnh. Riêng trong tuần có thêm 431 ca bệnh tay chân miệng, giảm 12,8% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó, số ca bệnh giảm ở cả các trường hợp khám ngoại trú và các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.

HCDC cho biết từ đầu tháng 7, Sở Y tế TP HCM đã triển khai chức năng phản ánh điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh SXH trên ứng dụng Y tế trực tuyến. Người dân có thể phản ánh lên ứng dụng để chính quyền địa phương xử lý.