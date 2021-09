Trưa 7-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay TP nới lỏng hay thắt chặt giãn cách sau ngày 15-9 tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh dựa trên nguyên tắc an toàn, an toàn tới đâu mở tới đó. Tùy theo tình hình dịch bệnh mà nới lỏng hoặc thắt chặt; phải chuẩn bị, mở từng bước phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cập nhật đến thời điểm này có 259.055 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP, trong đó 258.595 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh.

Một khu phong tỏa tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (Ảnh: LÊ PHONG)

Hiện đang điều trị 42.665 bệnh nhân, trong đó 3.020 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.780 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 6-9 có 2.915 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số xuất viện đến nay là 128.396 bệnh nhân.

Theo HCDC, để tiến tới gỡ bỏ dần giãn cách, phục hồi kinh tế thì việc phủ vắc-xin mũi 1 cho người dân TP là rất quan trọng. TP đang chuẩn bị kế hoạch chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại TP trước ngày 15-9.

Tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 5-9 là 6.553.548 (tăng 108.722 mũi vắc-xin so với ngày 4-9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.054.992, mũi 2 là 498.556; số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 700.519 người.

Thống kê đến ngày 4-9, TP đã cơ bản đã hoàn thành xét nghiệm đợt 1, đợt 2 ở tất cả các vùng đỏ, cam, vàng, xanh. Kết quả xét nghiệm RT-PCR đến ngày 6-9 đã lấy 1.729.651 mẫu, (trong đó có 1.055.528 mẫu đơn, 674.123 mẫu gộp). Tổng số mẫu chưa có kết quả 12.002 mẫu, trong đó có 6.175 mẫu đơn và 5.827 mẫu gộp.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 117.993 người, trong đó có 87.869 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 30.124 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 24.030 người.