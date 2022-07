Chiều 4-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP vẫn tiếp tục báo động. Đáng chú ý, có thêm 1 trường hợp tử vong. Như vậy, số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 11 trường hợp.



Những chiếc lu chứa nước dù úp xuống nhưng đáy trũng, đọng nước sẽ là nơi phát sinh lăng quăng

Tính đến hiện tại, TP ghi nhận 21.750 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 181,5% với cùng kỳ năm 2021 là 7.726 ca. Đặc biệt, hiện TP đang điều trị 346 ca sốt xuất huyết nặng.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải lọc máu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM

Đáng chú ý, chỉ trong 1 tuần, TP ghi nhận thêm 2.428 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 158 ca (6,9%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

HCDC cho biết số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 26 tiếp tục tăng cao ở 15/22 quận huyện, TP Thủ Đức (trừ quận 1, 4, 5, 6, 8, 12, Phú Nhuận). Cần Giờ và Nhà Bè là 2 huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

Riêng tại khu vực phường Tân Hưng và Tân Kiểng (quận 7); phường 6 (quận 11); phường An Phú Đông (quận 12); phường An Lạc và Bình Trị Đông B (quận Bình Tân); xã Cần Thạnh (Cần Giờ); xã Phước Hiệp và Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi); phường 4 và 13 (quận Gò Vấp); xã Nhị Bình và Tân Hiệp (huyện Hóc Môn); xã Hiệp Phước, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phước Lộc (huyện Nhà Bè); phường 12 (quận Tân Bình); phường Phú Thạnh (quận Tân Phú); phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) là những phường xã có số ca bệnh tăng báo động so với 4 tuần trước

Trong tuần 26, toàn TP ghi nhận 175 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 98 phường, xã thuộc 19/22 quận huyện, TP Thủ Đức, tăng 1 ổ dịch mới so với tuần 25 (136 ổ dịch). Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 347 ổ dịch (bao gồm ổ dịch chỉ định phun lần 1, lần 2, lần 3) và có 4 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng.

Về tình hình bệnh tay chân miệng, tính đến tuần 26, TP ghi nhận 8.426 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trong tuần 26, TP ghi nhận thêm 734 ca bệnh tay chân miệng, giảm 240 ca (24,7%) so với trung bình 4 tuần trước đó.

Trong đó, số ca bệnh giảm ở cả các trường hợp khám ngoại trú và các trường hợp nhập viện điều trị nội trú, 20/22 quận huyện có số ca bệnh trong tuần giảm so với số ca trung bình 4 tuần trước (trừ quận 6 và huyện Cần Giờ). Toàn TP ghi nhận 1 ổ dịch tay chân miệng mới phát sinh tại 4 quận huyện (quận 4, quận 11 và quận Bình Tân), tăng so với tuần 25 (1 ổ dịch). Số ổ dịch tích lũy đến tuần 26 năm 2022 là 61 ổ dịch.