Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn chiều 23-12, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan việc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện TP Thủ Đức sử dụng kit test của Công ty Việt Á, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho rằng khi thông tin cần khách quan vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể. Không nên gán ghép, suy nghĩ rằng liên quan đến Công ty Việt Á là vi phạm.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu - Công an TP HCM, thông tin tại buổi họp báo

"Nên khách quan trong việc đưa tin về nội dung này để tránh tạo áp lực cho các cơ quan y tế. Ví dụ, thời điểm cần mua kit test thì phải mua. Nếu có tư lợi trong thi hành công vụ thì cơ quan điều tra hay các đơn vị mới xử lý. Với giá bán ở thời điểm đó, trước mắt là không thấy có dấu hiệu vi phạm so với hướng dẫn" - thượng tá Hà nói.



Theo thượng tá Hà, thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp rà soát tất cả trường hợp mua bán trang thiết bị y tế nhằm kiểm tra xem có vấn đề tiêu cực, vụ lợi hay vi phạm, tham ô, tham nhũng hay không. TP HCM sẽ xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Công an TP HCM đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an - yêu cầu các cục nghiệp vụ, công an các địa phương thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng chống dịch Covid-19. "Trong các chỉ đạo xuyên suốt, Ban Giám đốc Công an TP HCM đều coi nhiệm vụ này là trọng tâm" - thượng tá Hà nhấn mạnh.

Thượng tá Hà cho biết Công an TP HCM là đơn vị đầu tiên trên cả nước phát hiện và xử lý hình sự nhiều hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ để trục lợi liên quan đến thuốc điều trị, thiết bị sử dụng trong phòng chống dịch, tiêm ngừa vắc-xin.

Thời gian qua, Công an TP HCM đã khởi tố 18 vụ liên quan nhiều hành vi: sản xuất vật tư y tế giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, tham ô, lừa đảo mua bán vật tư y tế giả… Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kế hoạch rà soát, theo dõi tình hình chung về công tác mua sắm trang thiết bị y tế để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có.