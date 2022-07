Chiều 16-6, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, thông tin về tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn TP, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết TP đã có 9 ca tử vong vì sốt xuất huyết. Thời điểm này năm 2021 chỉ có 2 ca tử vong, còn so sánh cùng kỳ trung bình 5 năm trước (2016-2020), trong đó, năm 2019, là đỉnh dịch chỉ có 3 ca tử vong. Như vậy, số ca mắc nặng, tử vong đều tăng và tăng sớm hơn rất nhiều so với thời điểm chính dịch (từ tháng 7-10).



Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin tại buổi họp báo

Lý giải nguyên nhân này, ông Tâm nhận định nguyên nhân so người dân còn chủ quan. Bên cạnh đó, vì quá lo lắng bởi dịch Covid-19 nên chúng ta đã quên mất sốt xuất huyết.

"Sốt xuất huyết khác Covid-19 ở chỗ Covid-19 lây trực tiếp từ người qua người, qua dịch bắn, hơi thở… Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue thông qua muỗi vằn chích. Việc xác định nguồn gây bệnh cũng khó khăn hơn" – ông Tâm nói.

Ngoài ra, sốt xuất huyết chưa có thuốc ngừa và chưa có thuốc điều trị. Xét về lâu dài đây là bệnh nguy hiểm, đặc biệt, giai đoạn sốt không nguy hiểm mà hết sốt mới nguy hiểm. Do đó, người dân không chủ quan khi hết sốt. Đáng chú ý, sốt xuất huyết không phải lúc nào cũng thấy rõ ràng, đôi khi bệnh tiềm ẩn, xuất huyết nội tạng khó nhận biết bằng mắt thường dễ làm cho người ta chủ quan.

Đứng trước tình trạng ca tử vong vì sốt xuất huyết tăng cao, ông Tâm cho biết ngành y tế đã làm nhiều giải pháp như phát động chiến dịch hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết; tiến hành phát quang, vệ sinh, truyền thông tại các quận, huyện TP Thủ Đức...

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 23 (từ ngày 3-6 đến 9-6) TP ghi nhận có 1.586 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 12,3% so với trung bình 4 tuần trước (1.412 ca). Riêng số ca sốt xuất huyết nặng tích lũy đến tuần 23 là 238 ca. Tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến ngày 9-6 là 1,8% (238/13.520) tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến nay có 9 ca sốt xuất huyết tử vong, tăng 7 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong thời gian này, TP HCM ghi nhận 123 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 77 phường, xã thuộc 18/22 quận, huyện và TP Thủ Đức; tăng 12 ổ dịch mới so với tuần trước đó. Qua giám sát 4 lượt tại 4 phường, xã ở 4 quận, huyện, HCDC nhận thấy các địa phương đều điều tra ca bệnh đầy đủ.