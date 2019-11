PGS-TS.Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết bệnh tim mạch đã và đang là gánh nặng cho xã hội với tỉ lệ tử vong và tàn phế cao hàng đầu.

Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy có đến 17,5 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến tim mạch và con số bệnh nhân tích lũy ngày một nhiều. Việt Nam chưa có thống kê cụ thể về con số, tuy nhiên thống kê nguyên nhân tử vong hàng đầu tại các bệnh viện (BV) là do bệnh lý tim mạch (BLTM). Cứ 3 người chết do bất kỳ nguyên nhân gì thì có 1 người chết do BLTM.

Kiểm soát huyết áp sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tim mạch

Chia sẻ tại buổi hợp báo ngày 8-11 nhân sự kiện 30 năm thành lập Viện Tim mạch Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Ngọc Quang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết tình trạng trẻ hóa độ tuổi đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp được ghi nhận khá phổ biến tại các BV trong khoảng 5- 10 năm gần đây. Có những người mới ngoài 20- 30 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim cấp.



Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Theo thống kê của Viện Tim Mạch năm 2015 cho thấy tỉ lệ tăng huyết áp (THA) ở người trưởng thành trong độ tuổi 18- 65 chiếm 25%, vậy cứ 4 người trưởng thành thì có một người THA. THA làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên gấp 4 lần và tăng nguy cơ tử vong do BLTM lên gấp 3 lần so với người không mắc bệnh. BLTM thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi thế nhưng hiện nay bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào và tuổi mới bị mắc cũng ngày càng trẻ hóa. "Đa số người mắc bệnh tim mạch đều do các yếu tố nguy cơ gây ra như người có huyết áp cao, bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn mỡ máu… mà nguyên nhân chung vẫn là do ăn uống, sinh hoạt tùy tiện, hút thuốc lá, lười vận động"- PGS Quang nói.

Ngừa bệnh bằng việc thay đổi thói quen

Theo giới chuyên môn BLTM không chừa một ai, và có xu hướng gia tăng theo lối sống, cách sinh hoạt trong xã hội. Đó thực sự là "kẻ giết người thầm lặng". Tuy nhiên, bệnh lý này lại có thể phòng ngừa được với kiến thức sức khỏe và dinh dưỡng, vận động. Bên cạnh dó, sự phát triển của y học hiện đại cũng đã tăng khả xử lý được đa số vấn đề của tim mạch nếu được phát hiện kịp thời.

PGS Hùng cũng cho biết tim mạch can thiệp là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất và là một trong những thế mạnh của Viện Tim mạch Việt Nam. Viện đã ứng dụng hầu hết các kỹ thuật tiến bộ, bắt kịp với các tiến bộ tim mạch can thiệp trên thế giới. Đơn cử như các kỹ thuật siêu âm tim phức tạp, các kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến; thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp qua ống thông hoặc cấy máy tạo nhịp tim… "Với những kỹ thuật mới về tim mạch can thiệp đã được ứng dụng như vậy được coi là bước tiến lớn, nhờ đó góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân hiểm nghèo một cách kịp thời mà nếu như trước đây không có tim mạch can thiệp thì các phẫu thuật thông thường khác nhiều khi cũng không thực hiện được. Chẳng hạn, đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành sớm hoặc trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nhịp trầm trọng thì nhờ kỹ thuật tim mạch can thiệp hoàn toàn có thể triệt phá, đốt được qua đường ống thông"- PGS Hùng nói.

Để phòng các BLTM, PGS Quang cho rằng mỗi người nên có lối sống lành mạnh cho tim mạch và sức khỏe bao gồm chế độ ăn uống hợp lý, không ăn quá mặn, bỏ hút thuốc lá, tăng cường vận động và nên vận động 30 phút mỗi ngày.

Đi đầu trong phát triển các kỹ thuật cao Sáng 8-11, Viện Tim mạch Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. GS-TS Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc phụ trách, quản lý điều hành BV Bạch Mai cho biết mỗi năm, Viện Tim mạch điều trị nội trú cho trên 20.000 bệnh nhân bị bệnh tim mạch nặng đến phức tạp, thăm khám, phẫu thuật cho hàng ngàn trường hợp. Viện Tim mạch Việt Nam là cơ sở y tế đi đầu trong triển khai, áp dụng và phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chuyên ngành. Viện cũng là trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyển môn cho các BV trong nước và quốc tế. Với 3 mũi nhọn: Tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch và cấp cứu - chăm sóc tích cực tim mạch, mỗi năm có hơn 12.000 lượt bệnh nhân được can thiệp tim mạch, Viện đã trở thành trung tâm lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực này. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện Viện Tim mạch Việt Nam