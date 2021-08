Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Phòng khám Sức khỏe sinh sản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), trả lời: Phẫu thuật triệt sản nữ khá đơn giản nhằm cột và cắt rời ống dẫn trứng hai bên, hoàn toàn không tác động vào tử cung và buồng trứng, sau triệt sản, người phụ nữ vẫn còn hoạt động nội tiết bình thường và vẫn hành kinh, hoạt động tình dục cũng không bị ảnh hưởng, không có chuyện "nam hóa" như đồn đoán.



Sự suy giảm ham muốn, khó chịu của bạn ở tuổi này có thể do các nguyên nhân: Suy giảm nội tiết buồng trứng do bệnh lý hoặc do tuổi tác. Rối loạn giảm hưng phấn tình dục do tâm lý hoặc do các tác nhân khác như stress, áp lực việc chăm sóc con cái, áp lực công việc, những vấn đề trong quan hệ gia đình và xã hội. Giảm cảm giác hoặc khó đạt khoái cảm tình dục do hậu quả của sinh đẻ (tổn thương đường sinh dục do sinh đẻ...).

Vì vậy, điều cần thiết lúc này là bạn nên giảm lo âu, bởi sự lo lắng về việc triệt sản cũng có thể là nguyên nhân của các rắc rối. Khi có điều kiện, bạn hãy đi gặp bác sĩ chuyên về sản phụ khoa để được tư vấn thêm.