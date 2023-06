Ngày 27-6, tại hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật, tỉ lệ tử vong cao do sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm.

"Sau COVID-19, một đại dịch nguy hiểm không kém đó là sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm như: Ung thư, tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính… Đáng lo ngại, những căn bệnh này có xu hướng gia tăng ở người trẻ tuổi" - PGS Cơ lo ngại.

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 80% số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó 41% số ca tử vong xảy ra trước 70 tuổi.

Nguyên nhân tử vong hàng đầu do bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường. Số người mắc bệnh không lây nhiễm rất lớn, ước tính khoảng trên 20 triệu ca. Tỉ lệ tăng huyết áp và đái tháo đường có xu hướng gia tăng, thống kê đến 2021, tỉ lệ tăng huyết áp là 26% và đái tháo đường là 7%.

Các yếu tố dẫn đến bệnh không lây nhiễm ở mức cao là do hút thuốc lá, uống rượu, ăn ít rau và trái cây, ăn nhiều muối, thiếu vận động thể lực. Tỉ lệ thừa cân, béo phì gia tăng nhanh, trung bình gần 1%/năm. Tình trạng rối loạn lipid máu có chiều hướng tăng cao ở cả hai giới.



Chia sẻ bên lề hội thảo, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết báo cáo của các bệnh viện cho thấy khoảng 70% người bệnh nội trú mắc bệnh không lây nhiễm. Các bệnh viện, khoa điều trị ung thư, hô hấp, tim mạch... đều quá tải.

"Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo sau đại dịch COVID-19, chúng ta sẽ đối mặt với đại dịch các bệnh không lây nhiễm. Gánh nặng bệnh tật do bệnh không lây nhiễm rất lớn nhưng chỉ 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh được phát hiện và điều trị. Do đó, bên cạnh việc phòng các bệnh truyền nhiễm mới nổi như COVID-19, Ebola... cần tập trung phòng, điều trị bệnh không lây nhiễm và các chấn thương do tai nạn thương tích" - PGS Khuê nhấn mạnh.