Tối 11-3, ông Đặng Văn Lượng, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), xác nhận ngành chức năng đã cách ly một nữ hướng dẫn viên du lịch do có tiếp xúc với 5 người mang quốc tịch Anh. 1 trong 5 người này sau đó được Campuchia xác nhận là dương tính với Covid-19.

Theo báo cáo của Phòng Y tế TP Vĩnh Long, sáng 11-3, họ nhận được thông tin có người tiếp xúc với du khách mang quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054.

Đó là bà T.T.K.C. (ngụ phường 4, TP Vĩnh Long), hướng dẫn viên du lịch. Từ ngày 3 đến ngày 6-3, bà C. tham gia hướng dẫn tour du lịch từ Cái Bè - Đồng Tháp - Tân Châu trên du thuyền Viking Cruise biển số: VL-14881. Chuyến đi gồm 29 người, trong đó có 5 người khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay VN0054. Đến trưa 6-3, bà C. bắt xe về Vĩnh Long, còn 5 du khách Anh tiếp tục hành trình du lịch tại Campuchia.

Bà C. đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Sáng 11-3, công ty của bà C. báo rằng tại Campuchia đã tiến hành xét nghiệm 5 du khách quốc tịch Anh, phát hiện 1 người dương tính với Covid-19. Ông Lượng cho biết, ngay sau khi hay sự việc, ngành chức năng tỉnh đã đưa bà C. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cách ly và lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm, dự kiến ngày mai sẽ có kết quả.

Sau khi về nhà đến nay, bà C. không sốt, sức khỏe tốt và chỉ tiếp xúc với chồng, con với một người ở công ty. Hiện tại, người này đang đi công tác tại Tiền Giang. Chồng và con bà C. sức khỏe ổn định và được yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày. Tỉnh Vĩnh Long cũng cho cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lái tàu là T.T.T (41 tuổi; ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long), người có tiếp xúc với bà C. và du khách dương tính Covid-19. Hiện, sức khỏe của bà C. cùng lái tàu bình thường.