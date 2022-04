Theo Live Science, khuyến cáo được đưa ra sau khi các quan chức y tế xác định một số ca viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em ở Alabama được xác định nhiễm adenovirus. Hai trường hợp tương tự được báo cáo ở Bắc Carolina.

Trước đó, ngành y tế Mỹ và nhiều nước châu Âu như Anh, Tây ban Nha, Đan Mạch và Hà Lan báo cáo các trường hợp viêm gan ở trẻ em do một loại virus bí ẩn. Các trẻ mắc bệnh có đầy đủ triệu chứng của viêm gan do virus nhưng lại âm tính với virus viêm gan A, B, C, D lẫn E.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) - Ảnh: LIVE SCIENCE

Tại châu Âu, một số xét nghiệm lại cho thấy các trẻ này dương tính với adenovirus, một số lại dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên không có trẻ nào ở Mỹ dương tính với SARS-CoV-2 nên virus này bị loại trừ, adenovirus được xác định là "nghi can" chính.

Theo công bố chính thức trên website của CDC, khuyến cáo được đưa ra khi 5 bệnh nhi đang điều trị tại Alabama và 4 bệnh nhi khác trước đó đều được xác định nhiễm adenovirus cùng lúc với các triệu chứng viêm gan.

Adenovirus là một nhóm virus DNA thông thường, gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau nhưng đa số đều nhẹ. Adenovirus gây ra bệnh đường hô hấp là phổ biến nhất. Loại adenovirus liên quan đến các trường hợp viêm gan ở trẻ em lần này là loại 41, thường gây ra viêm dạ dày và ruột cấp tính với biểu hiện tiêu chảy, nôn mửa và sốt, có thể đi kèm triệu chứng hô hấp.

Từng có báo cáo cho thấy adenovirus loại 41 gây viêm gan ở trẻ suy giảm miễn dịch nhưng thường nó không gây vấn đề này ở trẻ khỏe mạnh. Xem xét lại các bệnh nhi ở Mỹ và châu Âu, hầu hết các em này từng trải qua phẫu thuật cấy ghép gan do bệnh lý khác trước đó.

CDC yêu cầu bất kỳ bác sĩ hay trung tâm y tế nào phát hiện ra các ca bệnh tương tự cần báo cáo để cơ quan này có thêm dữ liệu để theo dõi, nghiên cứu.