10% các cặp vợ chồng hiếm muộn không tìm được nguyên nhân

Sáng 4-8, hàng trăm cặp vợ chồng từng điều trị hiếm muộn thành công đã đưa "trái ngọt" tới tham dự sự kiện "Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2019". Chương trình là hoạt đông thường niên của bệnh viện với mong muốn tiếp sức, giảm gánh nặng cho các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm đứa con của mình. Dịp này bệnh viện cũng dành tặng 2.000 suất khám, siêu âm, xét nghiệm miễn phí và hỗ trợ từ 2- 60 triệu đồng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết hiện nay, dù tỉ lệ thành công khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện khá cao, từ 50-60% nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc có những trường hợp mà y học không thể can thiệp. "Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắn nhủ với bệnh nhân rằng, chỉ cần bệnh nhân tin tưởng và không bỏ cuộc, các bác sĩ sẽ nỗ lực hết mình vì những ước mơ chính đáng và thiêng liêng" - bác sĩ Lợi chia sẻ. Theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng chiếm 40%, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân.