Theo WHO, tổ chức này đang nhận được phản ánh về nhiều email đáng ngờ đang lợi dụng tình trạng khẩn cấp do novel coronavirus (nCoV) gây Covid-19 để lừa đảo, mục đích là để đánh cắp thông tin người dùng hoặc cài đặt vào máy của họ những phần mềm bất hợp pháp.



Kho dữ liệu về Covid-19 của WHO là kho dữ liệu mở mà bất cứ ai cũng có thể truy cập, vì vậy nếu ai yêu cầu bạn đăng nhập hay làm điều gì đó để có được thông tin, đó có thể là kẻ mạo danh

WHO khẳng định nếu như họ gửi cho bạn một thông tin sức khỏe hay liên hệ với bạn qua e-mail, họ sẽ không bao giờ làm những việc sau: yêu cầu đăng nhập, gửi một tệp đính kèm mà bạn không yêu cầu, yêu cầu truy cập liên kết ngoài www.who.int , yêu cầu trả tiền để xin việc, đăng ký hội nghị, đặt phòng, tiến hành các chương trình xổ số, trúng thưởng, kêu gọi tài trợ, quyên góp cho các kế hoạch ứng phó khẩn cấp…

WHO khuyên bạn nên xác minh bằng cách liên hệ với tổ chức này qua trang web chính thức. Ngoài ra, nếu bạn cần một thông tin sức khỏe liên quan đến Covid-19 từ WHO, hãy vào thẳng trang chủ www.who.int. Nếu ai gửi cho bạn một đường link thông tin từ tổ chức này, hãy chắc chắn nó bắt đầu bằng tên miền nói trên.

Từ đầu mùa dịch Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới đã tạo một kho dữ liệu riêng về dịch bệnh này và luôn để nó nổi bật trên vị trí trang chủ. Đây là một kho dữ liệu mở, cho phép truy cập tự do với nhiều tài liệu, hình ảnh, clip cho cả người dân và nhân viên y tế, những hướng dẫn cần thiết về phòng vệ cá nhân, các tiêu chuẩn, khuyến cáo để các quốc gia có thể tham khảo và xây dựng chương trình phòng dịch cho riêng mình.