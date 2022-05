Báo cáo mới nhất của WHO về Covid-19, công bố ngày 4-5, cho biết số ca tử vong do Covid-19 thế giới tiếp tục giảm thấp, chỉ còn 15.000 ca toàn cầu, giảm 3% so với tuần trước đó. Số ca mắc mới là 3,8 triệu, giảm 17%.

Số ca mắc mới thực tế được WHO cho là lớn hơn nhiều bởi một số quốc gia đã bỏ bớt các yêu cầu xét nghiệm nên khó đánh giá con số dương tính thực sự. Tuy nhiên số ca tử vong thực tế lại thấp hơn mức được báo cáo, do trong tuần này Ấn Độ bổ sung thêm nhiều ca tử vong từ trước, nhưng chưa được thống kê.

Biểu tượng của WHO - Ảnh: REUTERS

Theo Medical Xpress, WHO nhận định số ca mắc đang giảm ở hầu hết các nơi trên thế giới nhưng đang tăng khoảng 1/3 ở châu Phi và tăng 13% ở châu Mỹ, là những nơi xuất hiện các biến chủng phụ mới lây nhanh BA.4, BA.5. BA.2.12.1 của Omicron. Tuy nhiên hầu hết các quốc gia này vẫn đang trong giai đoạn "sống chung" với Covid-19, bởi các dòng mới của Omicron không có biểu hiện khác biệt về độc lực (khả năng gây bệnh nặng) so với Omicron gốc.

Phát biểu tại họp báo ngày 4-5, tiến sĩ Michael Ryan, trưởng bộ phận khẩn cấp của WHO, cho hay tổ chức này sẽ sớm công bố liệu Covid-19 có đi vào mô hình bệnh theo mùa hay không; tuy nhiên cũng cảnh báo các quốc gia cần thận trọng, không nên quá vội bãi bỏ tất cả các hạn chế nhất là trong điều kiện các biến chủng mới.

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng lo ngại sự "thoải mái" quá sớm ở các vùng có biến chủng mới có thể dẫn đến gánh nặng cho hệ thống y tế bởi nếu số ca tăng quá nhanh thì số ca cần nhập viện - thường là đối tượng nguy cơ - cũng tăng theo một tỉ lệ nhất định.

Vào tháng trước, WHO cũng khuyến nghị vẫn coi Covid-19 như một PHEIC (tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu) nhưng các quốc gia thành viên nên dỡ bỏ các hạn chế thông thương quốc tế, bỏ "hộ chiếu vắc-xin", để trẻ em được đến trường học trực tiếp...