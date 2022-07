Nghiên cứu mới với sự hợp tác quốc tế trên 16 quốc gia, dựa trên 528 ca đậu mùa khỉ tù 43 khu vực từ ngày 27-4 đến 24-6, vừa được công bố ngày 21-7 trên tạp chí y học danh tiếng The New England Journal of Medicine (NEJM).

Theo Medical Xpress, nhiều bệnh nhân đậu mùa khỉ được xem xét trong nghiên cứu có các triệu chứng không được công nhận trong các định nghĩa y tế hiện hành về đậu mùa khỉ. Chúng bao gồm tổn thương bộ phận sinh dục đơn lẻ hoặc các vết loét trên miệng hoặc hậu môn.

Một số triệu chứng tương tự như các dấu hiệu của các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai hay herpes, dẫn đến việc bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm.

Ủy ban khẩn cấp IHR về đậu mùa khỉ của WHO họp ngày 21-7 - Ảnh: WHO

Một số bệnh nhân đến bệnh viện chỉ với triệu chứng đau, loét ở hậu môn khá "mơ hồ"; trong khi một số người khác bị loét miệng hoặc khó nuốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy họ bị đậu mùa khỉ nhưng không có các triệu chứng đặc trưng của đậu mùa khỉ khác.

Đậu mùa khỉ thường được biết đến với những bóng nước trên da, nhưng theo tiến sĩ - bác sĩ John Thorhill từ Barts NHS Health TRust và Trường Đại học Queen Mary (thuộc Đại học London) - Anh, một trong các tác giả chính, khoảng 1/10 số bệnh nhân trong nghiên cứu chỉ có 1 tổn thương da duy nhất ở vùng sinh dục; 15% bị đau, loét hậu môn hoặc đau trực tràng.



Các tác giả cho hay việc mở rộng định nghĩa về các triệu chứng lâm sàng sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng nhận biết người có nguy cơ đang mắc đậu mùa khỉ hơn, từ đó điều trị kịp thời và ngăn ngừa sự lây lan cho cộng đồng.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn cung vắc-xin, thuốc kháng virus cũng như năng lực xét nghiệm còn hạn chế trên toàn cầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca đậu mùa khỉ toàn cầu đã lên hơn 14.000, phân bổ ở 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày 21-7 có thêm Thái Lan xác định ca đậu mùa khỉ đầu tiên là một người Nigeria 27 tuổi sống ở Phuket nhưng có về Nigeria gần đây.

Ủy ban khẩn cấp về Các quy định Y tế quốc tế (IHR) liên quan đến đậu mùa khỉ được triệu tập lần thứ 2 ngày 21-7 để xem xét việc đậu mùa khỉ có phải là Tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu (PHEIC) hay không, tuy nhiên kết quả vẫn chưa được WHO công bố.