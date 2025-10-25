SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC (*): Lấp lánh vẻ đẹp cống hiến

Trong ký ức tuổi thơ của Thạch Ngọc Trang, khu vực Làng Thiếu niên Thủ Đức (phường Thủ Đức, TP HCM) là nơi chị hay chạy nhảy, nô đùa cùng bạn bè. Còn nay, đó là "ngôi nhà thứ 2" và ghi dấu một hành trình đặc biệt.

Hành trình "làm mẹ"

Năm 2012, hưởng ứng phong trào thanh niên xung phong, chị Thạch Ngọc Trang tham gia với nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Dù vậy, ngày đầu vào khu Gia đình của Làng Thiếu niên Thủ Đức - nơi đang chăm sóc những trẻ mồ côi, bị bỏ rơi - chị "choáng" bởi âm thanh lẫn lộn giữa tiếng cười, tiếng khóc và bao ánh mắt ngơ ngác.

Tiếp cận với công việc sau đó, có lúc chị tưởng mình không thể trụ lại. Nhưng đêm xuống, nhìn em nhỏ bị liệt nửa người, khó khăn tự trải tấm mùng trong căn phòng nhỏ, câu hỏi chợt bật lên trong lòng Trang: "Người thân của con đâu hết rồi". Khoảnh khắc đó, lòng trắc ẩn đã lên tiếng và chị tự nhủ bản thân ở lại, làm người thân của các bé.

Ở làng, tên "mẹ Trang" trở nên quen thuộc. Nhiều người nhận xét chị có khả năng "chữa lành" cho những trẻ khó hòa nhập nhất. Đó là những em từng bị bỏ rơi, từng im lặng hàng tháng trời trước mọi câu hỏi hay phản ứng tiêu cực với mọi thứ xung quanh.

Tiếp nhận những trường hợp ấy, chị không ép buộc, không dùng lý thuyết khô cứng mà kiên nhẫn ở bên cạnh, lắng nghe, tôn trọng từng cảm xúc. Có em phải mất gần một năm mới bật ra lời chào đầu tiên.

Chị Thạch Ngọc Trang bên các em nhỏ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Không chỉ chăm lo tinh thần, chị còn tìm nhiều cách để mang đến mái ấm đúng nghĩa. Những dịp Tết, khi nhiều em không có người thân đón, chị làm đơn xin cho các em về nhà mình.

Trong ngôi nhà nhỏ ấy, các em gọi vợ chồng chị là "ba mẹ", được diện áo dài, nhận lì xì, đi chùa đầu năm như bao trẻ khác. Đó là những mùa Tết mà sự thiếu vắng được lấp đầy.

"Tình thương và sự kiên nhẫn mới là phương thuốc hiệu quả nhất" - Trang tâm niệm. Đôi lần, chị cũng nghĩ về ước mơ lúc nhỏ là trở thành nhân viên y tế. Song mỗi khi nghe tiếng "mẹ Trang ơi!" vang lên ríu rít, chị biết mình chẳng thể xa rời nơi đây.

"Cây" sáng kiến

Ở lĩnh vực khác, chị Mai Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác Truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO), được biết đến với vai trò là thủ lĩnh thanh niên của đơn vị.

Từ nhiều năm nay, trụ sở của SAWACO và các nhà máy nước thường xuyên tiếp đón những vị khách đặc biệt.

Đó có thể là học sinh, sinh viên hoặc cán bộ, công chức và người dân. Họ đến để tìm hiểu về lịch sử hơn 100 năm của ngành cấp nước TP HCM, tham quan quy trình tạo ra nguồn nước sạch phục vụ cho hàng chục triệu dân của thành phố. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn, thu hút của chương trình "SAWACO tour - Hành trình trải nghiệm" - chương trình do Đoàn Thanh niên đơn vị này khởi xướng và duy trì thực hiện từ năm 2018 đến nay.

Chương trình “SAWACO tour - Hành trình trải nghiệm” được Thành Đoàn TP HCM trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2025. Ảnh: THIỆN AN

Chị Mai Thanh Tuyền cho biết "SAWACO tour - Hành trình trải nghiệm" tạo môi trường trải nghiệm thực tế sinh động, gắn lý thuyết với thực hành. Từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc sử dụng nước sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sống trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh niềm tự hào trên, từ năm 2020 đến nay, chị Mai Thanh Tuyền "bỏ túi" cho mình 6 sáng kiến cấp tổng công ty và đề xuất, tham mưu 1 giải pháp được Hội đồng Khoa học Công nghệ của đơn vị công nhận. Chị cũng có 1 mô hình đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2025; 2 mô hình sáng kiến tiêu biểu cấp tổng công ty đang được ứng dụng hiệu quả.

"Xuất phát từ lòng tự hào của ngành nghề, yêu công việc đang làm thì bản thân sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn… Sáng kiến của tôi xuất phát từ những khó khăn, nhu cầu thực tiễn tại đơn vị" - chị Tuyền chia sẻ.

Ghi dấu ấn Việt trên trường quốc tế

Tại TP HCM, với tinh thần hăng say lao động, miệt mài cống hiến, nhiều cá nhân, tập thể đã tạo ra sức lan tỏa lớn, vượt ra khỏi lãnh thổ của địa phương, thậm chí quốc gia. Họ góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc của người Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Anh hùng Lao động - giáo sư, bác sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng là một điển hình như vậy. Ở tuổi 80, bà vẫn hằng ngày đến Bệnh viện Mỹ Đức làm việc, thăm khám và tổ chức khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Bà là tấm gương sáng về y đức, trí tuệ và lòng nhân ái, suốt đời cống hiến cho y học Việt Nam. Với những đóng góp phi thường, năm 2024, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhận Giải thưởng Ramon Magsaysay - đây là giải thưởng được mệnh danh "Nobel châu Á".

Trong lĩnh vực nghệ thuật, ca sĩ Phương Mỹ Chi - được nhớ đến với tư cách chủ nhân của tour diễn miễn phí "Vũ trụ cò bay School tour" trên toàn quốc. "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2024 này cũng gây tiếng vang lớn với album "Vũ trụ cò bay", kết hợp độc đáo giữa âm nhạc dân gian và văn học Việt Nam.

Với Lại Lý Huynh, vận động viên xuất sắc của đội tuyển Cờ tướng tỉnh Bình Dương trước đây, anh đạt được nhiều thành tích ấn tượng ở nhiều giải đấu từ cấp quốc gia đến quốc tế.

Nhờ những nỗ lực và thành công của mình, Lại Lý Huynh đã trở thành một gương mặt nổi bật trong lĩnh vực cờ tướng nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Mới đây nhất, vào tháng 9 vừa qua, anh đã xuất sắc lên ngôi vô địch Giải Cờ tướng thế giới 2025 tại Trung Quốc.

1.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Hôm nay (25-10), tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu. Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới", đại hội nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030. Đại hội cũng sẽ biểu dương, khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn thành phố.

Khẳng định vị thế Giai đoạn 2020-2025 đầy thách thức nhưng cũng ghi dấu những thành tựu vượt bậc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Vietravel trên hành trình khẳng định vị thế tập đoàn lữ hành - hàng không hàng đầu Việt Nam và khu vực. Thành tích nổi bật và mang tính chiến lược nhất chính là việc ra mắt thành công Hãng Hàng không Vietravel Airlines vào tháng 1-2021. Bất chấp bối cảnh khó khăn của ngành du lịch toàn cầu, bước đi táo bạo này đã hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh độc đáo, giúp tập đoàn chủ động nguồn cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau đại dịch COVID-19, Vietravel liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, vượt các kế hoạch đề ra và phục vụ hàng triệu lượt khách. Uy tín thương hiệu tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế qua nhiều giải thưởng danh giá tại World Travel Awards. Vietravel liên tục được vinh danh là "Nhà điều hành tour hàng đầu châu Á và Việt Nam", trong khi đó Vietravel Airlines nhận giải "Hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch hàng đầu châu Á".

