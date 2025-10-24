SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC (*): Góp sức vào dòng chảy phát triển

Tại TP HCM, giữa nhịp sống năng động của đô thị hơn 14 triệu dân, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa âm thầm mà mạnh mẽ trong từng con phố, nhà máy, hợp tác xã, công trường...

Đảng viên gương mẫu, đi đầu

Đường Dương Quảng Hàm nằm trên phường An Nhơn của thành phố đã mang bộ mặt khác hẳn thời gian trước khi cảnh ùn tắc được thay bằng bức tranh dòng phương tiện thoải mái lưu thông.

Ít ai biết, để có con đường khang trang với 6 làn xe, rộng 32 m này, gia đình ông Nguyễn Văn Ty và bà Vũ Thị Vạn ngụ tại số 61 Dương Quảng Hàm, là một trong những hộ đầu tiên chấp hành chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng.

Bà Vạn, ông Ty đều là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, tuổi Đảng của mỗi người gần 60 năm. Đó cũng là bằng ấy thời gian họ giữ phẩm chất người đảng viên gương mẫu.

Khi có thông báo thu hồi đất, cảm giác luyến tiếc 2 căn nhà tổng cộng 200 m² mặt tiền từng gắn bó với gia đình bao lâu nay là điều khó tránh. Tuy nhiên, với tâm niệm thành phố cần mở đường và mình là đảng viên, vợ chồng bà bàn bạc rồi cùng thống nhất chủ động tháo dỡ, di dời sớm, nhường đất cho dự án thi công đúng tiến độ.

Đường Dương Quảng Hàm như hôm nay có sự chia sẻ, đồng thuận lớn từ người dân. Ảnh: NGỌC QUÝ

Bà kể điều này góp phần xóa đi những nỗi niềm lo ngại, phân vân của bà con láng giềng. "Nếu ai cũng chần chừ, chậm đồng thuận thì kẹt xe hoài, khổ dân mình thôi" - bà Vạn nở nụ cười hiền. Nữ đảng viên nói thêm cứ nghĩ đến chủ trương chung, đến những con đường mới rộng thênh thang cho thế hệ sau là lại thấy ấm lòng.

Liên quan lĩnh vực giao thông, ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban QLDA thành phần 3 (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) để lại dấu ấn trong phong trào thi đua "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Bằng cách áp dụng cơ chế đặc thù, ông đã rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu và chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng. Ông cũng tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động người dân. Qua đó, dự án thành phần 3 khởi công sớm so với kế hoạch.

Đồng hành với nông dân

Ra đời vào năm 2018 với 7 thành viên, đến nay, HTX Sản xuất, thương mại, dịch vụ rau sạch GAP (RASAFOOD) khẳng định vai trò tiên phong trong sản xuất và cung ứng rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

RASAFOOD tổ chức vùng sản xuất ổn định hơn 50 ha tại TP HCM. Hằng năm, trên 3.000 tấn rau sạch xuất phát từ đây đã cung cấp ổn định cho hệ thống siêu thị Co.opmart, Bách Hóa Xanh, trường học, bếp ăn tập thể cũng như kênh thương mại điện tử.

Bên cạnh hoạt động kinh tế, RASAFOOD còn chú trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới, hỗ trợ kỹ thuật cho hơn 120 hộ nông dân, tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động nông thôn...

Với các hoạt động của mình, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", được biểu dương trong phong trào sản xuất nông sản sạch và tham gia tích cực Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Các sản phẩm của RASAFOOD được phân phối rộng khắp. Ảnh: THIỆN AN

Ông Mai Văn Khánh, Giám đốc RASAFOOD, cho biết RASAFOOD giúp nông dân yên tâm về đầu ra của sản phẩm. Tham gia RASAFOOD, nông dân không còn lo nắng mưa, không phải gánh từng gánh rau ra chợ truyền thống bán như trước đây.

"Khi nhìn thấy bó rau của mình được bày bán trên kệ của các siêu thị, cửa hàng hiện đại, bà con nông dân rất xúc động và tự hào. Năm 2023, sản phẩm của RASAFOOD được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là một trong những sản phẩm OCOP đời đầu của TP HCM" - ông Khánh tự hào nói.

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước cũng là một điển hình của phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng thành phố phát triển".

Xuất phát điểm là xưởng may gia công nhỏ vào năm 1992, đến nay, đơn vị phát triển thành thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam, nổi bật với chuỗi hệ thống An Phước - Pierre Cardin và Bonjour - Anamai.

Điểm nổi bật của An Phước là chiến lược phát triển bền vững gắn với chất lượng sản phẩm khi chú trọng khâu kiểm soát chất lượng và đổi mới công nghệ. Với 8 nhà máy quy mô lớn, hơn 5.000 nhân viên, độc quyền phân phối thương hiệu Pierre Cardin tại Việt Nam, Lào và Campuchia suốt hơn 23 năm, doanh nghiệp này đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi cung ứng thời trang cao cấp.

Lan tỏa phong trào thi đua

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên nhiều lĩnh vực tại TP HCM và ông Ty, bà Vạn, ông Trình, RASAFOOD hay An Phước nằm trong số 24.956 cá nhân và 35.823 tập thể điển hình được tuyên dương từ cơ sở.

Giai đoạn 2020-2025, nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được TP HCM tổ chức phát động. Các phong trào mang nội dung đổi mới, gắn với tình hình thực tiễn phát triển của thành phố... từng bước lan tỏa trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, đem tới hiệu quả thiết thực.

Những câu chuyện nhỏ mang ý nghĩa lớn lao chính là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước thời kỳ mới - thời kỳ mà mỗi người dân thành phố đang viết tiếp trang sử đẹp về niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương.

Các phong trào góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn của TP HCM.

Cụ thể như phong trào thi đua phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và củng cố hệ thống chính trị; phong trào thi đua yêu nước ở MTTQ Việt Nam TP HCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Cạnh đó, TP HCM cũng có các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt. Điển hình như phong trào thi đua "Cải cách hành chính"; phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số; phong trào thi đua thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị; phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng thành phố phát triển"; phong trào thi đua "Thanh niên thành phố Khởi nghiệp - Lập nghiệp, đổi mới sáng tạo"; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố"...

Mới đây nhất là đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua các phong trào thi đua, từ hàng chục ngàn cá nhân tập thể điển hình được tuyên dương từ cơ sở, TP HCM đã biểu dương 342 cá nhân và 385 tập thể điển hình cấp thành phố. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng thực sự là những gương tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực được tuyên truyền cũng như tiêu biểu về nêu gương học tập.

Tay lái vàng có tinh thần hiệp sĩ "Trong quá trình hành nghề, tôi không gây tai nạn, cũng chưa bị xử phạt vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ" - ông Trần Thanh Huy (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh) chia sẻ về niềm tự hào trong đời tài xế của mình. Ông cũng là một trong những điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua "Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông". Ông Trần Thanh Huy đã đoạt giải thưởng "Vô lăng vàng" trong các năm 2020, 2021, 2024. Đặc biệt, năm 2022, ông được Công an TP HCM tặng Giấy khen vì "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong quá trình lái xe kinh doanh, ông đã nhiều lần tham gia bắt cướp, cứu người, giúp thu hồi tài sản có giá trị cho dân. Hai trong số đó, tháng 8-2020, trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp cũ), ông đã hỗ trợ truy bắt 1 đối tượng cướp giật giỏ; tháng 11-2021, tham gia bắt trộm, thu hồi 1 chiếc xe máy.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-10