Sức sống Tháng Công nhân tại Bình Dương

Tháng 5 - Tháng Công nhân (CN) vừa khép lại với hàng loạt hoạt động sôi nổi ở các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương, trong đó nổi bật là hoạt động chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, với những cách làm thiết thực, nhân văn, đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn.



Nghĩa tình đồng nghiệp

Đầu tháng 5, Công đoàn Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam (KCN Kim Huy, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã gửi thư ngỏ đến toàn thể lao động kêu gọi hỗ trợ 2 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chị Vũ Thị Liên (CN xưởng nhóm 1) và anh Đinh Văn Toàn (CN xưởng phun sơn).

Công ty TNHH Shyang Hung Cheng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho công nhân

Chị Liên bị suy thận hơn 6 năm nay, phải chạy thận nhân tạo thường xuyên nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Mới đây, chị Liên bị nhiễm trùng máu và tắc khối tĩnh mạch nên phải phẫu thuật ở chân, chi phí điều trị rất tốn kém. Anh Toàn thì không may bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, bị chấn thương vùng đầu rất nặng và đang nằm viện điều trị. Từ chỗ là lao động chính trong gia đình, anh Toàn và chị Liên lại là gánh nặng cho người thân. Do chi phí thuốc thang, điều trị tốn kém nên gia đình họ phải vay mượn nhiều nơi, cuộc sống rất khó khăn.

Chỉ sau 10 ngày vận động, Công đoàn cơ sở đã nhận được số tiền gần 110 triệu đồng ủng hộ từ tập thể lao động và trao tận tay cho anh Toàn, chị Liên. Xúc động trước sự sẻ chia quý báu của đồng nghiệp, anh Toàn, chị Liên nghẹn ngào không nói nên lời.

Ông Trần Văn Hoạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam, cho biết nhận thức rõ Tháng CN là tháng cao điểm để chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên - lao động, ngoài thực hiện các chương trình do Công đoàn cấp trên triển khai, Công đoàn cơ sở còn tập trung chăm lo cho CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều năm qua, từ vận động của Công đoàn cơ sở, tập thể lao động công ty đã nêu cao tinh thần tương thân tương ái nhằm san sẻ khó khăn với đồng nghiệp có hoàn cảnh không may. Năm năm qua, đã có 17 CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ gần 2 tỉ đồng.

Huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ CN có hoàn cảnh khó khăn, nhất là CN mắc bệnh hiểm nghèo, cũng là mục tiêu mà nhiều Công đoàn cơ sở tại tỉnh Bình Dương hướng đến. Điển hình như Công ty TNHH Scancom (KCN Sóng Thần, TP Dĩ An) đã thăm hỏi, hỗ trợ 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, mỗi người 5 triệu đồng và trao tặng cho gia đình đoàn viên không may tử vong 10 triệu đồng... Nhiều Công đoàn cơ sở còn tổ chức tặng quà, thăm hỏi đoàn viên khó khăn, với mức hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Chăm sóc sức khỏe đoàn viên

Gần 1 năm nay, chị N.T.P, CN Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), luôn cảm thấy đau âm ỉ bụng dưới. Nghĩ là do rối loạn kinh nguyệt nên chị không đi thăm khám ở bệnh viện, thay vào đó dùng các biện pháp dân gian như rửa bằng nước lá, nước muối...

Mới đây, khi công ty tổ chức đưa CN đi khám sức khỏe miễn phí tại một bệnh viện trên địa bàn, chị P. đã đăng ký và hết sức lo lắng khi bác sĩ thông báo bị viêm phụ khoa và u nang buồng trứng. "Bác sĩ kết luận u lành nhưng nếu không chữa trị dứt điểm sẽ để lại hậu quả xấu, điều trị rất tốn kém. Không chỉ tôi mà nhiều chị em khác cũng rất lơ là việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, một phần do ít thời gian, phần nữa là sợ tốn kém" - chị P. nói.

Chị P. là một trong số hàng ngàn CN tham gia chương trình khám sức khỏe tổng quát miễn phí do ban giám đốc và Công đoàn Công ty Shyang Hung Cheng tổ chức trong Tháng CN. Ai có nhu cầu thì đăng ký và sau đó sẽ được xe của bệnh viện đến rước tận nơi. Với một gói khám trị giá gần 2 triệu đồng, CN được khám chuyên khoa phụ sản, đo tim mạch, chụp phổi, siêu âm, tầm soát ung thư cổ tử cung, chụp X-quang, xét nghiệm...

Các bác sĩ còn tư vấn về cách phòng ngừa các loại bệnh, giúp CN có kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Theo ông Mai Thanh Tuyền, Chủ tịch Công đoàn công ty, chăm sóc tốt sức khỏe người lao động (NLĐ) là cách để công ty có lực lượng lao động khỏe mạnh, gắn bó lâu dài và nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, giúp doanh nghiệp phát triển và ổn định.

Ngoài Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, một số công ty khác cũng làm rất tốt hoạt động này như Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn (TP Thuận An) mới đây tổ chức khám sức khỏe tổng quát, phụ khoa, bệnh nghề nghiệp cho khoảng 5.500 CN. LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp Chi hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Dương tư vấn về sức khỏe sinh sản, khám bệnh và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 300 CN có hoàn cảnh khó khăn...

Theo BS chuyên khoa I Châu Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Hảo Kei Mei Kai - Dĩ An, hiện nay NLĐ đang đối mặt với khá nhiều loại bệnh nghề nghiệp do môi trường lao động độc hại gây ra. Do đó, nếu không được khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, về lâu dài NLĐ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc cũng như ảnh hưởng tới sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

"Các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các chương trình chăm lo, hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong Tháng CN không chỉ thể hiện rõ nét tinh thần đồng hành mà còn góp phần củng cố niềm tin nơi NLĐ" - bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, nói.