Kinh tế

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ba dự án đô thị - du lịch tổng vốn hơn 38.000 tỉ đồng của Sun Group khởi động tại Quảng Trị, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm du lịch.

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư - Ảnh 1.

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư

Ngày 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động 3 dự án đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng.

Ba dự án gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tổng diện tích gần 780 ha, đây là những dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Quảng Trị. Các dự án đều tọa lạc ở vị trí chiến lược: cận biển, kề sông, ngay trung tâm đô thị, kết nối trực tiếp với "tam giác du lịch" Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhật Lệ - Bảo Ninh. Từ đây, du khách dễ dàng tiếp cận sân bay Đồng Hới, ga đường sắt, quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư - Ảnh 2.

Quang cảnh Lễ khởi động 3 dự án của Sun Group tại Quảng Trị sáng nay

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết: "Sau gần 2 thập kỷ ghi dấu với hành trình "Làm đẹp những vùng đất" của Sun Group tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa, Tây Ninh, Quảng Ninh…, chúng tôi dành tâm huyết để đầu tư vào Quảng Trị. Đây sẽ là bước đi chiến lược để địa phương phát huy tiềm năng, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt tạo ra các sản phẩm du lịch, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng... kiến tạo nên những đô thị đẳng cấp quốc tế".

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi Lễ khởi động dự án

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh sau hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị để hình thành tỉnh mới, Quảng Trị mở ra không gian phát triển rộng lớn. Ba dự án của Sun Group không chỉ góp phần nâng tầm du lịch và đô thị mà còn khai thác tối ưu hai tài nguyên quý giá của vùng đất này, di sản thiên nhiên - văn hóa và di sản lịch sử cách mạng. Chính quyền tỉnh Quảng Trị cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn. 

Ông Trần Phong yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan xem đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, coi sự thành công của nhà đầu tư là sự thành công chung của tỉnh để tích cực, chủ động phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ.

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư - Ảnh 5.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ do Tập đoàn Sun Group thực hiện tại Quảng Trị

Quảng Trị khởi động 3 dự án 38.000 tỉ đồng do Sun Group đầu tư - Ảnh 6.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ do Tập đoàn Sun Group thực hiện tại Quảng Trị


