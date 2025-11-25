Sun PhuQuoc Airways đón thêm máy bay mới trước mùa cao điểm Tết

Chiều 24-11, chiếc Airbus A321NX mới 100% hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội). Đây cũng là chiếc Airbus A321NX thứ hai của Sun PhuQuoc Airways.

Water salute - màn phun nước vòi rồng chào đón máy bay mới của Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Nội Bài

Máy bay mới được đưa về trong thời điểm thị trường hàng không - du lịch Việt Nam đang bước vào thời kỳ sôi động nhất trong năm - mùa cao điểm Giáng sinh, năm mới và đặc biệt là Tết Nguyên đán 2026.

Như vậy, Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận 4 máy bay đầu tiên Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 máy bay dự kiến khai thác trong năm 2025. Đến cuối 2026, đội bay dự kiến đạt 25 chiếc; và hướng tới khoảng 30-35 máy bay vào năm 2027.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết: "Việc tiếp nhận máy bay thứ tư giúp chúng tôi gia tăng năng lực khai thác đúng thời điểm nhu cầu thị trường tăng mạnh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hãng nâng tần suất và mở thêm đường bay mới trong năm 2026."

Từ ngày 1-11-2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác 3 đường bay nội địa đầu tiên: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM và Hà Nội - TP HCM. Theo đại diện hãng bay, các đường bay ghi nhận hệ số tải ổn định và tăng dần, đặc biệt trên các chuyến bay đến Phú Quốc - điểm đến đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

Theo kế hoạch, hãng sẽ mở rộng mạng bay từ đầu năm 2026. Từ tháng 3, hãng sẽ khai thác thường lệ đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc. Cũng trong năm 2026, hãng dự kiến khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ.

Hiện nay, hãng vẫn đang có các chương trình ưu đãi như hành khách mua vé bay cùng Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng vé vui chơi tại Sun World cùng thẻ WOW Pass, hành khách giữ lại thẻ lên máy bay (boarding pass) của Sun PhuQuoc Airways khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc.

Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện, với trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn, hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp không khí trong khoang luôn trong lành, tươi mới, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo ra một không gian rộng, an toàn và thoáng đãng, dễ chịu cho mọi hành khách. Máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới với hiệu suất khai thác vượt trội, tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm tới 75% tiếng ồn, mang lại trải nghiệm bay êm ái.

Một số hình ảnh:



