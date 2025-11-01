HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 1-11, chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways khởi hành lúc 7 giờ 15 từ sân bay Nội Bài (TP Hà Nội).

Sáng 1-11, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways bắt đầu khai thác thương mại với ba chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đến Phú Quốc.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Chuyến bay số hiệu 9G1203 khởi hành lúc 7 giờ 15 từ sân bay Nội Bài, đưa 220 hành khách đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang). Hai chuyến tiếp theo mang số hiệu 9G1969 (TP HCM - Phú Quốc) và 9G2969 (Đà Nẵng - Phú Quốc) lần lượt cất cánh sau đó. Trong đó, chặng Đà Nẵng - Phú Quốc được tổ chức như một chuyến bay đặc biệt nhân dịp khai trương, dự kiến khai thác định kỳ từ tháng 3-2026.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Sun PhuQuoc Airways khai thác ba đường bay nội địa gồm: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM và Hà Nội - TP HCM.

Đại diện hãng cho biết các chuyến bay đầu tiên có phục vụ các phần quà lưu niệm, ấn phẩm giới thiệu về du lịch Phú Quốc và một số chương trình giải trí ngắn trong suốt hành trình.

"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Sun Group và Sun PhuQuoc Airways. Đây không chỉ là bước khởi đầu của một hãng hàng không mới, mà còn là sự khởi đầu của một cách làm mới khi hàng không và du lịch song hành để mang đến những trải nghiệm khác biệt"- ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư, hướng tới mô hình kết hợp giữa vận tải hàng không và dịch vụ du lịch. Hãng sử dụng máy bay Airbus A321 trong giai đoạn đầu khai thác.

Hãng dự kiến sẽ mở thêm đường bay kết nối từ Phú Quốc đến các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang vào năm 2026, đồng thời mở rộng ra quốc tế với các tuyến đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Việc mở thêm đường bay đến Phú Quốc diễn ra trong bối cảnh địa phương này vừa được điều chỉnh đơn vị hành chính, trực thuộc tỉnh An Giang, và được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027, dự kiến thu hút hàng ngàn đại biểu và khách quốc tế. Các hãng hàng không được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển tăng cao trong thời gian tới.

Một số hình ảnh chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways:

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 2.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 3.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 4.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 5.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 6.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 7.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên - Ảnh 8.

 

Sun PhuQuoc Airways chuyến bay khai trương chuyến bay đầu tiên Sun PhuQuoc Airways
