Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), tuyến bay thẳng TPHCM - Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 15-6 với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật.

Lịch trình bay được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của hành khách: chuyến bay khởi hành từ TPHCM lúc 15 giờ 30 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 17 giờ 30; ở chiều ngược lại, chuyến bay cất cánh từ Vân Đồn lúc 18 giờ 10 và hạ cánh tại TPHCM vào 20 giờ 30 (giờ địa phương).

Đối với khu vực Đông Bắc, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cửa ngõ giao thông hiện đại, kết nối trực tiếp đến các di sản và danh thắng nổi bật của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, cũng như hệ thống du lịch biển đảo Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách (trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế), mang về doanh thu khoảng 65.000 tỉ đồng.