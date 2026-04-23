Thêm hãng bay Việt sắp sở hữu máy bay thân rộng, mở đường bay xuyên lục địa

Theo thông tin từ tập đoàn Sun Group, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đang đẩy nhanh kế hoạch đưa vào khai thác máy bay thân rộng Airbus A330, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mở rộng mạng bay quốc tế tầm xa và chuẩn bị cho đội Boeing 787-9 trong tương lai.

Trong tháng 7-2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp nhận 2 máy bay A330 đầu tiên đã hoàn thiện nhận diện và cấu hình



Theo kế hoạch, trong tháng 7-2026, hãng sẽ tiếp nhận 2 máy bay A330 đầu tiên đã hoàn thiện nhận diện và cấu hình theo tiêu chuẩn riêng, phục vụ các quy trình kiểm định và diễn tập cấp chứng chỉ nhà khai thác máy bay (AOC) từ Cục Hàng không Việt Nam. Đội máy bay này dự kiến khai thác từ tháng 9-2026, kết nối trực tiếp Phú Quốc với các thị trường như Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Úc, Mông Cổ, Oman, Séc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc đưa A330 vào khai thác không chỉ giúp gia tăng năng lực đường dài mà còn thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ mới. Lần đầu tiên, SPA giới thiệu hạng ghế Premium, bên cạnh khoang Thương gia với ghế ngả phẳng 180°, hướng tới trải nghiệm thoải mái trên các hành trình xuyên lục địa.

Song song với chiến lược thân rộng, hãng đang triển khai tái cấu hình toàn bộ đội máy bay thân hẹp theo phong cách "Nét thanh lịch Đông Dương" (Élégance Indochine), nhằm xây dựng trải nghiệm nhất quán theo định hướng hãng hàng không full-service.

Ở khoang phổ thông, khoảng cách giữa các hàng ghế được mở rộng lên 29-31 inch, kết hợp trang bị dòng ghế Hawk Infinity từ Anh Quốc, sở hữu thiết kế công thái học, tích hợp cổng sạc USB và thiết kế tối ưu trọng lượng, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải CO₂. Khoang thương gia sử dụng ghế ngả 15 độ, cùng hệ thống nâng đỡ chân 238 mm, mang lại cảm giác thư giãn rõ rệt.

Hình ảnh khoang thương gia (trên) và khoang phổ thông theo cấu hình đội máy bay thân hẹp mới

Điểm nhấn của lần nâng cấp là sự đồng bộ về vật liệu và thẩm mỹ. Toàn bộ ghế được bọc da bò nguyên tấm nhập khẩu từ Thụy Sĩ, xử lý bằng công nghệ thuộc khoáng, vừa đảm bảo độ bền tới 6 năm, vừa giữ được độ mềm mại và thoáng khí. Vật liệu cũng đạt tiêu chuẩn chống cháy FAR 25.853 và không chứa các hợp chất gây hại.

Không gian cabin sử dụng bảng màu Ochre và Gold kết hợp hương thơm La Festa, được định hình như một "resort trên không", hướng tới cảm giác thư giãn và được chăm sóc trong suốt hành trình.

SPA dự kiến hoàn tất đồng bộ nội thất toàn bộ đội máy bay thân hẹp vào tháng 10-2026, tạo nền tảng dịch vụ thống nhất trước khi mở rộng mạnh ra quốc tế.

Theo hãng, việc đầu tư A330 là bước chuẩn bị quan trọng về vận hành và trải nghiệm, trước khi tiếp nhận các máy bay Boeing 787-9 Dreamliner trong đơn hàng 40 chiếc đã ký với Boeing tháng 2-2026, tổng giá trị 22,5 tỉ USD, dự kiến bàn giao từ năm 2031.