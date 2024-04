Suntory PepsiCo Việt Nam khởi công xây nhà máy lớn nhất châu Á tại Long An

Dự án nhà máy ở Long An của Suntory PepsiCo Việt Nam cũng là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn của cả nước trong quý 1-2024. Tính đến ngày 20-3-2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Cả nước có 644 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,77 tỉ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ.

Trong số đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 37,7%) và điều chỉnh vốn (chiếm 61,7%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch GVMCP cao nhất (42,5%).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2024. Tính tới ngày 20-3-2024, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 4,63 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.