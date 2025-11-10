Tối 9-11 tại Nhà Thi Đấu Đa Năng - Công viên Thể thao Đông An, Thành Đô, Trung Quốc, T1 đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ truyền kiếp KT Rolster trong trận chung kết thế giới bộ môn Liên minh Huyền thoại.

Đội tuyển T1 nâng cao chiếc cúp vô địch. Ảnh: LoL Esports

Mặc dù KT Rolster có khởi đầu mạnh mẽ, T1 đã thể hiện bản lĩnh của "nhà vua" bằng cách lật ngược thế cờ trong các giao tranh giữa trận. Nhờ chiến thuật phối hợp hiệu quả trong ván đấu quyết định, T1 đã xuất sắc khép lại trận đấu đầy kịch tính với tỉ số chung cuộc 3-2.

Theo thống kê từ Esports Charts, trận chung kết này đã đạt đỉnh hơn 6,7 triệu lượt xem trực tuyến cùng lúc, trở thành một trong những sự kiện eSports được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử.

Hơn 6,7 triệu lượt xem trực tuyến cùng lúc trận chung kết giữa hai đội tuyển Hàn Quốc T1 và KT Rolster. Ảnh: Esports Charts

3 năm liên tiếp "thống trị thế giới"

Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn giúp T1 thiết lập một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử eSports - đội tuyển đầu tiên trên thế giới 3 năm liên tiếp vô địch (các mùa 2023, 2024, 2025).

Đây cũng là chức vô địch thế giới thứ 6 trong sự nghiệp lẫy lừng của đội tuyển Hàn Quốc.

"Tôi chỉ tập trung thi đấu hết mình với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi thật sự biết ơn khi chiến thắng đến như kết quả của những nỗ lực đó" - tuyển thủ Faker chia sẻ.

Tuyển thủ Lee "Faker" Sang-hyeok chia sẻ cảm xúc sau trận đấu. Ảnh: LoL Esports

Đội trưởng Lee “Faker” Sang-hyeok, 29 tuổi, đã cùng đồng đội hoàn thành cú hat-trick lịch sử này. Với tổng cộng 6 danh hiệu vô địch thế giới, "Quỷ Vương Bất Tử" hiện là tuyển thủ thành công nhất mọi thời đại của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Gumayusi tỏa sáng, khẳng định vị thế AD Carry số một thế giới

Vinh dự nhận giải OPPO MVP (Most Valuable Player, tạm dịch: Cầu thủ xuất sắc nhất) mùa giải 2025, xạ thủ Lee "Gumayusi" Min-hyeong của T1 không giấu được sự xúc động.

Tuyển thủ Lee "Gumayusi" Min-hyeong không giấu được sự xúc động khi nhận danh hiệu OPPO MVP. Ảnh: LoL Esports

“Năm nay thực sự rất khó khăn đối với tôi. Mỗi năm đều đầy thử thách và tôi luôn phải chứng minh bản thân" - Gumayusi nói.

Mạng xã hội Việt bùng nổ niềm vui chiến thắng

Cùng với không khí cuồng nhiệt tại các điểm xem chung, mạng xã hội Việt Nam đêm 9-11 cũng bùng nổ trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển T1. Cộng đồng người hâm mộ đã biến chiến thắng này thành một ngày hội lớn của eSports.

Đặc biệt, những câu thơ gắn liền với đội trưởng Faker đã được chia sẻ rầm rộ:

“Trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao...

Xương rồng đơm lá đơm hoa...

Nước đong đầy trên cao nguyên đá...

Là ngày hoàng đế trở về nhà!”

Trên các nền tảng, người hâm mộ đồng loạt đổi ảnh đại diện (avatar) thành logo T1 kèm 6 ngôi sao – tượng trưng cho 6 chức vô địch thế giới. Việt Nam trở thành một trong những điểm cầu cuồng nhiệt nhất thế giới sau chiến thắng của đội tuyển T1.