Những bức ảnh dưới đây được ghi lại tại một quán đồ nướng ở phường Đống Đa, Hà Nội, với những chiếc bàn nhựa, ánh đèn vàng và tường cũ nhuốm màu phố thị, khiến khung cảnh trông chẳng khác gì "phim trường" của tựa game Phở Anh Hai.

Trong đó, dàn nhân vật quen thuộc gồm Anh Hai, Anh Grab, Cậu Vàng, Anh Exciter, Quí Bửu Bách Khoa và Chú Bé Tê Liệt xuất hiện đầy đủ, tạo nên "phiên bản live-action Tiệm Phở của Anh Hai" đúng nghĩa.

Nhóm bạn trẻ tại Hà Nội hóa thân thành những nhân vật trong tựa game đang gây sốt "Tiệm Phở của Anh Hai'". Ảnh: Threads @vechulaythao

Bùi Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội), người hóa thân thành Chú Bé Tê Liệt, cho hay anh là "fan cứng" của T1, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng của Hàn Quốc, được cho là nguồn cảm hứng để tạo nên nhân vật này.

Dù nhân vật Chú Bé Tê Liệt có phần hài hước... như "một trò đùa" nhưng với những người hâm mộ như Trung, đây lại là chi tiết thú vị và mang đến nhiều tiếng cười. “Phở Anh Hai là một hiện tượng mang tinh thần sáng tạo rất Việt Nam. Hy vọng mọi người vừa chơi game vừa xem ảnh đều thấy vui" - Trung nói.

Anh Grab, Chú Bé Tê Liệt, Cậu Vàng và Anh Hai chủ quán phở. Ảnh: Quang Trung Bùi

Các nhân vật trong game bất ngờ xuất hiện tại quán nướng. Ảnh: Threads @vechulaythao

Sau khi những hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng nhanh chóng “dậy sóng”. Ở phần bình luận, nhiều người để lại những dòng hài hước: “Họ thật sự nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc"; “Có khi nào đây là lễ Halloween... trễ một tuần không?”; “Bao giờ có thêm Phú Bà hay Bác Trưởng làng nữa cho đủ bộ vậy?”...

Một số người còn nói vui: “Phở Anh Hai đã chính thức mở chi nhánh ngoài đời thật” hoặc “mong được đặt bàn số 10 Đan Phượng bản real life”.

Dù chỉ là ảnh chụp tình cờ, không dàn dựng công phu nhưng nhóm bạn vẫn được khen ngợi vì độ nhập vai và thần thái “chuẩn từng pixel”.

Nhân vật Chú Bé Tê Liệt - được cho là lấy cảm hứng từ T1, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: Threads @vechulaythao

Ra mắt vào cuối tháng 10-2025, Phở Anh Hai (Brother Hai’s Pho Restaurant) là tựa game indie Việt đang gây được tiếng vang nhờ đồ họa đơn giản, lời thoại dí dỏm và một tinh thần “rất Việt Nam”. Người chơi vào vai chủ quán phở ở làng Đan Phượng, phục vụ khách, nấu phở, trò chuyện và… dần dấn thân vào những câu chuyện vừa hài hước vừa có chút rùng rợn.