Thời sự Xã hội

Chậm đăng ký thường trú cho con có được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Theo luật sư, Chính phủ tặng 100.000 đồng cho người dân là chính sách an sinh xã hội dành cho mọi công dân sinh ra trước thời điểm có quyết định này.

Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ quy định về đăng ký tạm trú, sinh sống tại chỗ ở hợp pháp bao lâu thì phải đăng ký tạm trú và nếu không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt bao nhiêu?

Chậm đăng ký thường trú cho con có nhận 100.000 Đồng từ Chính Phủ không? - Ảnh 1.

Người dân ở phường Phú Lợi, TP HCM đến UBND phường nhận 100.000 đồng. Ảnh minh hoạ

Về việc này, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, cho biết Nghị định 154/2024, tại khoản 2 Điều 7 quy định rõ trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên. 

Còn Nghị định 144/2021 quy định hành vi không đăng ký thường trú có thể bị xử phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc khai báo tạm vắng (điểm a khoản 1 Điều 9).

Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng quy định của Hiến pháp Việt Nam, mọi công dân đều có quyền tự do cư trú, tự do đi lại và không bị ngăn cấm, ngăn cản bởi bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Tuy nhiên, quyền tự do nào cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Pháp luật quy định để cơ quan quản lý nhà nước xác định, xác minh, đăng ký nơi cư trú của công dân nhằm phục vụ công tác quản lý.

Trong hoạt động cư trú có 2 loại chính là thường trú và tạm trú. Mọi công dân có quyền tự do cư trú, nhưng đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định. Việc đăng ký này không chỉ là nghĩa vụ mà còn giúp công dân thực hiện đầy đủ các quyền của mình; đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý theo dõi, bảo vệ quyền lợi của công dân khi phát sinh sự kiện pháp lý.

Trước thắc mắc việc chưa đăng ký thường trú cho con sẽ không được nhận 100.000 đồng từ Chính phủ tặng dịp Quốc khánh 2-9, Giám đốc luật Minh Bạch cho rằng đây là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước dành cho mọi công dân sinh ra trước thời điểm có quyết định này. Theo đó, gia đình chỉ cần chứng minh số thành viên thực tế.

"Ví dụ, hộ khẩu có 3 người nhưng có 2 con mới sinh chưa kịp đăng ký thường trú, song đã có giấy khai sinh và trên phần mềm VNeID đã cập nhật là con của mình. Khi xuất trình giấy khai sinh chứng minh, theo tôi vẫn nên chi trả khoản 100.000 đồng" - luật sư Tuấn Anh nêu.

Tin liên quan

Người dân Cần Thơ sẽ được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trong ngày 1-9

Người dân Cần Thơ sẽ được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trong ngày 1-9

(NLĐO) - TP Cần Thơ bổ sung cho 103 xã, phường hơn 409 tỉ đồng để tặng người dân trong dịp Quốc khánh 2-9.

Nha Trang: Nhiều người dân gặp khó khi nhận quà 100.000 đồng

(NLĐO)- Nhiều người dân ở Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chưa thể nhận được tiền quà 100.000 đồng vì một số thủ tục khách quan

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh cho người dân

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 154 về việc đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

