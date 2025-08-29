Sáng 29-8, một số người dân xã biên giới Thông Thụ, tỉnh Nghệ An tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na. Thi thể này được xác định tử vong đã lâu và đang trong quá trình phân hủy.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thò Bá Cương

Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, cho biết hiện chưa xác định được danh tính, quê quán, người thân của nạn nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa 28-8, người dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An phát hiện một thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Người dân cho biết họ thấy thi thể và chiếc hòm trôi gần nhau nên đã đưa thi thể bỏ vào hòm. Thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và người thân.

Tai xã Thông Thụ, trước đó khoảng 8 giờ 30 phút sáng 26-8, người dân cũng phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na (địa phận bản Lốc, xã Thông Thụ) và đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ kiểm tra, xác minh vụ việc, vớt hai thi thể lên bờ.

Bước đầu xác định một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại không xác định được giới tính. Cả hai thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, người thân.

Cơ quan chức năng nghi ngờ các thi thể có thể trôi dạt từ Lào về theo dòng sông Chu. Chính quyền xã đã cử cán bộ chuyên môn liên hệ với lực lượng chức năng Lào để xác minh.

Ngoài ra, phía Lào xác nhận vài ngày trước xảy ra mưa lớn, gây sạt lở nghĩa trang tại một bản gần biên giới Việt Nam nhưng chưa có thông tin cụ thể.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.