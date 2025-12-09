Tai nạn 13 người thương vong ở Đà Nẵng: Cô dâu, chú rể cùng người nhà gặp nạn sau đám cưới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn 13 người thương vong ở Đà Nẵng: Cô dâu, chú rể cùng người nhà gặp nạn sau đám cưới

Trần Thường

(NLĐO) – Sau đám cưới tại nhà chủ rể ở tỉnh Lâm Đồng, 13 người, trong đó có chú rể và cô dâu quê ở Ninh Bình, trở về quê thì gặp nạn.

Sáng 9-12, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lãnh đạo phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ) thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 13 Người thương vong trong gia đình sau đám cưới - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 13 Người thương vong trong gia đình sau đám cưới - Ảnh 2.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 13 Người thương vong trong gia đình sau đám cưới - Ảnh 3.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lãnh đạo UBND phường Tam Kỳ thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nhiều nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng, một số người bị thương phần mềm, có thể nói chuyện được.

Theo báo cáo của bệnh viện, có 9 bệnh nhân trong vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu, trong đó có một người bị thương nhẹ, 8 người bị thương nặng, trong đó có 1 người tử vong ở bệnh viện.

Theo người trong cuộc kể lại, toàn bộ người đi trên xe là người thân trong gia đình. Cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi xe ô tô vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua, sau đám cưới cả nhà quay lại quê, trong đó có cả chú rể và cô dâu.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 13 Người thương vong trong gia đình sau đám cưới - Ảnh 4.

Cô dâu Vũ Thị Đông và chú rể (ở bệnh cạnh) bị thương đang được điều trị

Rạng sáng 9-12, khi mọi người đang thiu thiu ngủ thì tai nạn xảy ra.

Người bác của cô dâu cho biết khi tai nạn xảy ra, ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, khi tỉnh dậy mới biết mình bị tai nạn. Ông cho biết đi trên xe có vợ mình nhưng không rõ vợ ông bị thương nặng hay không.

Chú rể Hoàng Văn Trung (SN 2002, quê tỉnh Lâm Đồng) và cô dâu Vũ Thị Đông (SN 2002, quê Ninh Bình) cho biết họ ngồi ở hàng ghế giữa, khi tai nạn xảy ra đang ngủ nên không hề biết gì.

Theo các nạn nhân, người điều khiển xe khách 16 chỗ cũng là người thân của cô dâu. Anh này là tài xế xe dịch vụ ở quê.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 13 Người thương vong trong gia đình sau đám cưới - Ảnh 6.

Bác sĩ khám cho một nạn nhân trong vụ tai nạn

Đến sáng 9-12, lực lượng chức năng vẫn đang liên hệ với người thân ở quê để xác minh danh tính các nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 4 giờ 12 phút sáng cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 với xe đầu kéo mang BKS 15C-360.35 kéo rơ-móóc BKS 15R-149.06 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982; trú tại TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người khách trên xe chết tại chỗ.

Các nạn nhân bị nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, gồm:

1. VŨ VẪN TRINH - 54 tuổi- Xã Hải An--Tỉnh Ninh Bình

Chẩn đoán: đa thương do tai nạn giao thông/ chấn thương sọ não/ chấn thương hàm mặt: gãy phức tạp 2 xương hàm + vết thương mi mắt trái + gãy xương chính mũi / chấn thương ngực kín: dập phổi 2 bên, đã chuyển mổ hàm mặt.

2. TRẦN THỊ XUÂN – 48 tuổi - Xã Hải An--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: chấn thương sọ não

3. PHẠM VĂN KIỀU - 39 tuổi- Xã Hải Thịnh-Tỉnh Ninh Bình (lái xe)

*Chẩn đoán: đa thương do tai nạn giao thông (1/ chấn thương sọ não 2/ vỡ đầu trên xương chày / vết thương mi mắt trái + dị vật mắt trái)

4. HOÀNG THỊ THUỶ- 39 tuổi - Xã Hải Tiến--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: vết thương / gãy xương hàm mặt

5. TRẦN THỊ VINH - 51 tuổi - Xã Hải Thịnh--Tỉnh Ninh Bình (ĐÃ TỬ VONG)

*Chẩn đoán: Đa thương do tai nạn giao thông

1. Chấn thương bụng kín: chấn thương lách độ II- chấn thương thận trái độ 2

2, chấn thương sọ não- Chấn thương cột sống cổ - Gãy trật cột sống cổ - Chấn thương tủy cổ- Vỡ đốt sống D8-D11

3. chấn thương ngực kín: tràn máu màng phổi 2 bên- tràn khí màng phổi trái- gãy xương sườn, xương đòn

6. VŨ THỊ ĐÔNG - 23 tuổi- Xã Hải An--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: đụng dập vai –ngực trái

7. HOÀNG VĂN TRUNG - 23 tuổi- Xã Hải Tiến--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: đụng dập khung chậu phải

8. Nguyễn Văn Hạnh – 55 tuổi

Chẩn đoán; chấn thương lách – gãy xương sườn số 6 bên trái

Tin liên quan

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương

(NLĐO) – Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 13 người thương vong.

Độc lạ Đà Nẵng: Đường "cong mềm mại" vì ngôi nhà án ngữ ngay giữa đường

(NLĐO) – Con đường dài hơn 500 m ở TP Đà Nẵng được đầu tư khang trang với 4 làn đường trở nên kỳ lạ khi một căn nhà nằm chính ngay ở giữa.

Đà Nẵng đề xuất trả thêm lương cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

(NLĐO) - Mức thu nhập tăng thêm dự kiến được Đà Nẵng trả theo quý, dựa vào đánh giá và xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức

Đà Nẵng tai nạn giao thông đường cao tốc tỉnh Lâm Đồng người tử vong bệnh viện đa khoa người bị thương Ninh Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo