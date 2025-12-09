HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng đề xuất trả thêm lương cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

B.Vân

(NLĐO) - Mức thu nhập tăng thêm dự kiến được Đà Nẵng trả theo quý, dựa vào đánh giá và xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố để xem xét trong kỳ họp cuối năm diễn ra từ ngày 10-12, về việc ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Việc chi trả chỉ được thực hiện khi ngân sách địa phương đã bảo đảm đầy đủ nguồn cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định, mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Thu nhập tăng thêm được chi trả theo quý, dựa trên kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Mức chi tối thiểu dự kiến là 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 500.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức vụ chỉ được hưởng theo chức danh cao nhất.

Đà Nẵng đề xuất tăng thu nhập cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh 1.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng

Hệ số tăng thu nhập áp dụng từ năm 2026, gồm: 0,5 lần lương/tháng cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 0,3 lần đối với trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ; và 0,1 lần đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ.

Có 3 nhóm đối tượng áp dụng chính sách trên, với quy mô dự kiến khoảng hơn 54.000 người. Cụ thể gồm: cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp tỉnh và cấp xã; viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; cán bộ, công chức, viên chức được điều động hoặc tuyển dụng vào biên chế làm việc tại các Hội được giao nhiệm vụ chính trị.

Theo UBND thành phố, việc xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, đồng thời bảo đảm phù hợp với khả năng ngân sách hiện nay.

Thành phố kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ.

Chính sách thu nhập tăng thêm được xây dựng trên nguyên tắc gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc. Đây được xem là bước điều chỉnh cần thiết để đảm bảo mức thu nhập tương xứng với năng suất lao động trong các cơ quan nhà nước.


Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người chết, 10 người bị thương

(NLĐO) – Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 13 người thương vong.

Đà Nẵng sau sáp nhập có 256 trụ sở dôi dư, cần siết quản lý

(NLĐO) – Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết liệt xử lý 256 cơ sở nhà đất dôi dư để tránh thất thoát tài sản công, bảo đảm các đơn vị mới vận hành thông suốt.

Đà Nẵng chi trả hơn 3.000 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập

(NLĐO) – Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với 2.968 trường hợp, tương ứng chi trả hơn 3.000 tỉ đồng.

Đà Nẵng thu nhập
