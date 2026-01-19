Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

Tai nạn xảy ra vào lúc 18 giờ 40 tối 18-1 (giờ địa phương) tại Adamuz, gần TP Cordoba thuộc miền Nam Tây Ban Nha.

Đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (ADIF) cho hay đoàn tàu chạy hướng Madrid đã lao sang đường ray ngược chiều và đâm vào đoàn tàu đang chạy tới.

Cú đâm mạnh khiến đoàn tàu thứ hai bị hất văng khỏi đường ray và rơi xuống ta luy.

Hiện trường vụ 2 tàu cao tốc đâm nhau ở miền Nam Tây Ban Nha tối 18-1. Ảnh: X

Tính đến thời điểm hiện tại cảnh sát xác nhận 39 người đã thiệt mạng.

Đài truyền hình quốc gia Television Espanola cho biết tổng cộng khoảng 100 người bị thương, trong đó 25 người bị thương nghiêm trọng.

Lái tàu đang chạy hướng Madrid đến Huelva nằm trong số các nạn nhân tử vong.

ADIF đã đình chỉ toàn bộ các dịch vụ đường sắt giữa Madrid và khu vực Andalucia, theo AP.

Hình ảnh một người đang cố gắng thoát ra khỏi đoàn tàu đang trật bánh ở miền Nam Tây Ban Nha tối 18-1. Ảnh: X

"Khoảng 10 phút sau khi rời Cordoba, tàu bắt đầu rung lắc rất mạnh và trật bánh từ toa số 6 phía sau chúng tôi" – nữ hành khách có tên Carmen trên chuyến tàu đi thủ đô Madrid viết trên X.

Còn đoạn video do một hành khách khác đăng trên X cho thấy một nhân viên đường sắt mặc áo phản quang yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ trong các toa tàu tối om, đồng thời đề nghị những người có kiến thức sơ cứu hỗ trợ các hành khách xung quanh.

Nhân viên này thông báo hành khách sẽ được sơ tán khi đủ an toàn, còn tại thời điểm đó, ở lại trên tàu là phương án an toàn nhất. Ông cũng kêu gọi mọi người tiết kiệm pin điện thoại để có thể dùng đèn pin khi rời tàu.

"Toa của chúng tôi ổn nhưng không rõ tình hình các toa khác. Có khói và đang gọi bác sĩ" - một hành khách viết trên mạng xã hội.

Chính quyền khu vực đã kích hoạt các quy trình khẩn cấp nhằm huy động thêm nguồn lực tới hiện trường giúp đỡ người gặp nạn.

Người dân địa phương cho biết trên mạng xã hội rằng một tòa nhà tại ngôi làng gần nơi xảy ra vụ việc sẽ được bố trí để tiếp nhận các hành khách được sơ tán.

Một nhân chứng nói đài truyền hình Tây Ban Nha rằng các hành khách đã dùng búa khẩn cấp đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài và họ chứng kiến 2 người được đưa ra khỏi các toa tàu bị lật bằng cáng cứu thương.

"Vẫn chưa rõ khi nào đoàn tàu có thể tiếp tục và chúng tôi sẽ qua đêm ở đâu. Đến lúc này vẫn chưa có thông báo nào từ công ty đường sắt" – một hành khách cho biết và nhấn mạnh – "Lúc này, ngoài trời đang rất lạnh".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X rằng bà đang theo dõi "những tin tức khủng khiếp" từ Cordoba và cầu mong bình an cho những người gặp nạn.