Ông Donald Trump muốn NATO mạnh tay với Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-10 cho rằng NATO nên tước tư cách thành viên Tây Ban Nha vì không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5%

Ông Donald Trump đề cập vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh các thành viên NATO "gần như hoàn toàn nhất trí" với mục tiêu chi tiêu mới tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Tuy nhiên, ông nói thêm có một nước không đồng ý là Tây Ban Nha và cho rằng họ không có lý do gì để không tăng ngân sách quốc phòng. "Thành thật mà nói, có lẽ các vị nên loại họ khỏi NATO" - ông Donald Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO không chia sẻ công bằng gánh nặng chi tiêu quân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Kể từ khi nhậm chức trở lại vào tháng 1, ông đã thúc giục các thành viên châu Âu trong NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Theo đài RT, nỗ lực của ông đã lên đến đỉnh điểm tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 tại The Hague, nơi các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hằng năm vào năm 2035.

Ông Donald Trump đã khen ngợi đây là cuộc họp thống nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử.

Không phải tất cả các thành viên NATO đều hài lòng với động thái này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu sau cuộc họp rằng nước này có khả năng đáp ứng các yêu cầu của NATO ngay cả khi không tăng chi tiêu đáng kể và chỉ ra "những ưu tiên khác" của chính phủ ông.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lại là nước phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu. Thủ tướng Pedro Sanchez đề xuất mục tiêu chi tiêu quốc phòng khiêm tốn hơn là 2,1% GDP.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đạt mức 1,3% GDP, thấp nhất trong số các thành viên NATO.

Sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng mục tiêu 5% GDP là "hoàn toàn bất khả thi".

Bà Robles nói vào thời điểm đó rằng không ngành công nghiệp nào có thể làm được khi lập luận các công ty quốc phòng châu Âu thiếu cả lao động lành nghề lẫn nguyên liệu thô cần thiết để mở rộng sản xuất bất chấp chính phủ cung cấp nguồn tài chính cần thiết.