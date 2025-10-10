Ông Donald Trump muốn NATO mạnh tay với Tây Ban Nha

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump muốn NATO mạnh tay với Tây Ban Nha

Xuân Mai

(NLĐO) - Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đạt mức 1,3% GDP, thấp nhất trong số các thành viên NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-10 cho rằng NATO nên tước tư cách thành viên Tây Ban Nha vì không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5%

Ông Donald Trump đề cập vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh các thành viên NATO "gần như hoàn toàn nhất trí" với mục tiêu chi tiêu mới tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Tuy nhiên, ông nói thêm có một nước không đồng ý là Tây Ban Nha và cho rằng họ không có lý do gì để không tăng ngân sách quốc phòng. "Thành thật mà nói, có lẽ các vị nên loại họ khỏi NATO" - ông Donald Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO không chia sẻ công bằng gánh nặng chi tiêu quân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Kể từ khi nhậm chức trở lại vào tháng 1, ông đã thúc giục các thành viên châu Âu trong NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Theo đài RT, nỗ lực của ông đã lên đến đỉnh điểm tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 tại The Hague, nơi các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hằng năm vào năm 2035.

Ông Donald Trump đã khen ngợi đây là cuộc họp thống nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử.

Không phải tất cả các thành viên NATO đều hài lòng với động thái này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu sau cuộc họp rằng nước này có khả năng đáp ứng các yêu cầu của NATO ngay cả khi không tăng chi tiêu đáng kể và chỉ ra "những ưu tiên khác" của chính phủ ông.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lại là nước phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu. Thủ tướng Pedro Sanchez đề xuất mục tiêu chi tiêu quốc phòng khiêm tốn hơn là 2,1% GDP.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đạt mức 1,3% GDP, thấp nhất trong số các thành viên NATO.

Sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng mục tiêu 5% GDP là "hoàn toàn bất khả thi".

Bà Robles nói vào thời điểm đó rằng không ngành công nghiệp nào có thể làm được khi lập luận các công ty quốc phòng châu Âu thiếu cả lao động lành nghề lẫn nguyên liệu thô cần thiết để mở rộng sản xuất bất chấp chính phủ cung cấp nguồn tài chính cần thiết.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Tổng thống Donald Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Hamas đã nhất trí về giai đoạn một của kế hoạch hòa bình Gaza nhằm tạm dừng giao tranh và thả con tin.

Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội bất chấp rắc rối pháp lý

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ từ Texas đến bang Illinois bị các quan chức địa phương phản đối mạnh mẽ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump ra điều kiện mới

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa hầu như không diễn ra bất chấp những tác động tiêu cực của tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ.

Donald Trump Tây Ban Nha NATO tài chính chi tiêu quốc phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo