Tai nạn giao thông liên hoàn ở TPHCM

Ngày 7-1, Công an xã Hóc Môn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 4 ô tô.
Hơn 3 giờ sáng cùng ngày, tại giao lộ đường Lê Lợi - Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 cũ) - Dương Công Khi xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo và 2 xe tải.
Va chạm mạnh khiến một xe tải nhỏ bị biến dạng phần đầu, tài xế gãy chân. Phát hiện vụ việc, người dân hỗ trợ đưa tài xế bị thương đi bệnh viện cấp cứu.
Công an xã Hóc Môn phối hợp Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.
Bình luận (0)