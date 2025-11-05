HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tai nạn khi “cứu bóng” khiến thanh niên phải cắt bỏ tinh hoàn

D.Thu

(NLĐO) - Nam thanh niên 22 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng tinh hoàn và cơ quan sinh dục sau tai nạn khi đang chơi bóng đá.

Trong lúc cố gắng "cứu bóng" khi chơi bóng đá, nam thanh niên 22 tuổi (ở Hà Nội) bị ngã khiến vùng bìu va đập mạnh. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy đau tức nhẹ và sưng bìu, nghĩ là chấn thương nhẹ nên không đi khám hay điều trị.

Tai nạn khi “cứu bóng” khiến thanh niên phải cắt bỏ tinh hoàn - Ảnh 1.

Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn bị hoại tử cho người bệnh. Ảnh. Bệnh viện cung cấp

Tuy nhiên, sau khoảng một tuần, vùng bìu bệnh nhân sưng to nhanh, đau dữ dội, kèm theo chảy dịch và mủ. Khi đến khám và siêu âm tại Khoa Nam học (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), bác sĩ phát hiện tinh hoàn đã vỡ nát, nhiễm trùng và hoại tử.

Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn bên bị tổn thương để ngăn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, đe dọa tính mạng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định sau phẫu thuật.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, Khoa Nam học, cho biết tinh hoàn là cơ quan có tỉ lệ chấn thương thấp nhờ vị trí trung tâm cơ thể và cơ chế tự bảo vệ. Nam giới thường có phản xạ ôm lấy bộ phận sinh dục khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, bìu với mô lỏng lẻo và đàn hồi tốt cũng giúp giảm tác động lực va chạm.

Nguyên nhân phổ biến của chấn thương tinh hoàn là va chạm trực tiếp (khi chơi thể thao, gặp tai nạn…) hoặc lực tác động từ dưới lên khi ngồi xổm. Trong đó, các hoạt động thể thao, đặc biệt là các môn đối kháng, chiếm hơn 50% các trường hợp.

Bác sĩ Long khuyến cáo nếu bị chấn thương vùng bìu - tinh hoàn, nam giới nên đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Ngay cả khi tổn thương có vẻ nhẹ vẫn cần siêu âm, kiểm tra nhằm phát hiện tổn thương bên trong và bảo tồn chức năng sinh sản.

nam thanh niên chấn thương thể thao vỡ tinh hoàn đau tinh hoàn đau vùng bìu chấn thương vùng bìu
