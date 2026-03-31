Tai nạn lao động nghiêm trọng, 7 người gặp nạn trong lò sấy ở Đồng Tháp

Chiều 31-3, Công an xã Cái Bè đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở kinh doanh lương thực trên địa bàn.

Lò sấy lúa ở Đồng Tháp - nơi 7 người gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, ông N.T.T. (SN 1973) và ông N.V.Th.(SN 1968) - cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp - leo lên khu vực lò sấy lúa thuộc Công ty TNHH Kinh doanh lương thực Sang Trang ở ấp An Lợi, xã Cái Bè để làm việc.

Trong quá trình vận hành lò sấy, khói và bụi bất ngờ bốc lên mù mịt. Do không gian kín, ông T. và ông Th. rơi vào tình trạng ngạt thở, khó chịu nên đã hô hoán cầu cứu các công nhân xung quanh. Nghe tiếng kêu cứu, 5 người khác đã lập tức lao vào khu vực lò sấy để ứng cứu đồng nghiệp.

Tuy nhiên, do lượng khói bụi quá lớn và nồng độ khí độc cao nên cả nhóm 7 người đều bị ngạt khói và ngất xỉu tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Cái Bè đã huy động lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do ngạt khí quá nặng, ông Th. đã tử vong vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày.

Sáu nạn nhân còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để xác minh xem cơ sở này có đảm bảo các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ hay không.