Ngày 2-11, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vẫn đang dốc toàn lực cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng hôm 28-10.



Bốn người đang được điều trị tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.), cùng hai con gái N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện, cho biết hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Cả hai được thở máy, điều trị oxy cao áp mỗi ngày và lọc máu liên tục trong liệu trình 14 ngày. Hai bệnh nhân đang suy đa tạng, gồm não, thận và tim đều tổn thương. Bệnh viện hội chẩn mỗi ngày và áp dụng mọi phương pháp điều trị tốt nhất để cứu bệnh nhân.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hai con gái của ông L. có dấu hiệu cải thiện hơn. Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện, cho hay hiện chức năng não của các cháu chưa thể đánh giá đầy đủ do đang trong quá trình cai thuốc.

Tiên lượng với hai bệnh nhi này vẫn dè dặt vì lo ngại tổn thương não do thiếu oxy kéo dài. Trong đó, cháu Tr. có phản xạ tốt hơn, còn cháu Th. tiên lượng xấu hơn do từng ngưng tim hai lần – một lần tại Bệnh viện C và một lần khi chuyển viện.

Vợ chồng ông L. được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trước khi chuyển sang Bệnh viện C Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28-10, tại nhà ông L. ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, xảy ra vụ ngạt khí khiến 8 người trong gia đình (4 người lớn, 3 trẻ em và 1 thiếu niên) ngất xỉu do thiếu oxy. Lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến trạm y tế sơ cứu, rồi chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, 4 người đã tử vong, gồm cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2011), cháu Nguyễn Công Tr. (SN 2020), bà Nguyệt (75 tuổi) và em Thanh X. (SN 2006).

Sở Y tế Đà Nẵng cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas, bếp củi trong không gian kín, nhất là khi mất điện hoặc ngập lụt. Khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt, cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện và ống xả, tránh tích tụ khí CO gây ngộ độc.

Nếu có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, cần rời khỏi khu vực ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.