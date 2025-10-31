Tai nạn nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Sáng 31-10, Công an phường An Nhơn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người thương vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, anh Việt (24 tuổi) điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng chở cô gái chạy trên đường Phạm Huy Thông. Khi đến giao lộ với đường Lê Đức Thọ, phường An Nhơn thì bất ngờ va chạm với xe tải.

Cả 2 văng xa, rơi xuống đường. Anh Việt bị thương nặng, cô gái tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bể nát, xe tải hư hỏng phần đầu.

Công an phường An Nhơn đã đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Tài xế Nguyễn Văn Sơn cho biết thời điểm trên đang lái xe ở khu vực quận Gò Vấp cũ về Khu công nghiệp Sóng Thần thì xảy ra va chạm trên.