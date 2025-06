Tai nạn nghiêm trọng ở TP HCM, hai mẹ con tử vong

Sáng 9-6, Công an xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi đang phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Thông tin ban đầu, hơn 10 giờ 30 cùng ngày, người chồng chở theo vợ và con nhỏ trên xe máy chạy trên đường Tỉnh lộ 8, hướng cầu vượt Củ Chi đi tỉnh Bình Dương.

Khi đến đoạn giao lộ với đường Nguyễn Thị Lắng, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi thì va chạm với xe container mang biển số tỉnh Tây Ninh chạy cùng chiều.

Cả ba người trên xe máy ngã xuống đường, trong đó người vợ cùng con nhỏ chẳng may tử vong tại chỗ. Tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Công an xã Phước Vĩnh An phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường phong tỏa, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.