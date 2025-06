Truy xét nhóm thanh niên đánh người tới tấp ở TP Thủ Đức

Ngày 9-6, Công an phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM xác minh, truy xét nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh người.

Hình ảnh vụ việc.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một nam thanh niên bị một nhóm khoảng 10 người dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh tới tấp một thanh niên. Clip cho thấy nạn nhân ôm đầu chịu trận, không phản kháng lại.

Lúc này xung quanh có nhiều người chứng kiến.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc Khu đô thị Sala), phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức.

Hiện cơ quan chức năng đang truy xét để xử lý nhóm người nói trên.