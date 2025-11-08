Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

Ngày 8-11, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe đầu kéo biển số 61H - 145... rẽ phải từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 61D2-089... do người đàn ông cầm lái chở vợ và cháu ngoại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến hai bà cháu tử vong tại hiện trường, còn người đàn ông nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1K có lượng xe qua lại rất đông, đặc biệt là xe tải trọng lớn, cho nên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng TP HCM đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn phải điều chỉnh biển báo phân làn, phân lại làn đường tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743A trước ngày 15-11.