Điều tra người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày 25-9, Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong giữa đường. Danh tính nạn nhân được xác định là C.X.Q. (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, trước là tỉnh Quảng Bình).

Hiện trường nơi người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể bên chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, gần giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn Thuận An Hòa, phường An Phú, TP HCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tới nơi kiểm tra, phát hiện thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị biến dạng, nghi có khả năng do bị xe cán qua người.

Nhận tin báo, Công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan thụ lý điều tra.



