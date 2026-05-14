Tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Chiều 14-5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 40 sáng ngày 14-5, tại Km 27+750 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận xã Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải.

Tại thời điểm trên, xe tải BKS 90H-018.xx kéo theo xe tải 37C-054.xx do anh L.H.P (28 tuổi, ngụ xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, cùng một người khác lưu thông theo hướng Bắc - Nam cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khi đến địa điểm trên, xe tải của anh L.H.P xảy ra va chạm với xe tải BKS 51C-460.xx, di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người (chưa rõ danh tính) trên xe tải BKS 51C-460.xx tử vong tại hiện trường.