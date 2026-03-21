Tài năng nhí Việt tỏa sáng tại cuộc thi Nghệ thuật quốc tế châu Á-Thái Bình Dương 2026

Thục trang Sachi xuất sắc dành Huy chương vàng- Quán quân bảng 12-13 tuổi vả huy chương bạc vocal toàn bảng các lứa tuổi

Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thục Trang Sachi đã xuất sắc giành Huy chương Vàng - Quán quân bảng Vocal lứa tuổi 12-13 tại đêm chung kết cuộc thi Nghệ thuật quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APIAF) 2026, diễn ra tối 20-3 (giờ địa phương) tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc).

Giải thưởng bao gồm cúp vinh danh, chứng nhận danh dự quốc tế cùng phần thưởng tiền mặt 1.000 nhân dân tệ. Không dừng lại ở đó, nữ thí sinh còn tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Cúp Bạc Vocal toàn bảng các lứa tuổi, khẳng định năng lực vượt trội so với nhiều thí sinh quốc tế.

Trước đó, tại vòng loại quốc gia tổ chức tại Việt Nam, cô bé đã giành ngôi vị quán quân, qua đó trở thành đại diện chính thức của Việt Nam bước vào đấu trường quốc tế. Đáng chú ý, tại lễ khai mạc vòng chung kết năm nay, Thục Trang Sachi còn được Ban tổ chức lựa chọn là đại sứ đại diện đoàn nghệ thuật Việt Nam phát biểu trước bạn bè quốc tế. Phần phát biểu tự tin, lưu loát của em không chỉ thể hiện bản lĩnh sân khấu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam năng động, hội nhập.

Cuộc thi APIAF là sân chơi nghệ thuật uy tín trong khu vực, quy tụ các tài năng trẻ ở nhiều lĩnh vực như thanh nhạc, múa, nhạc cụ… Việc đạt thành tích cao tại vòng chung kết quốc tế được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các nghệ sĩ trẻ.

Thục Trang Sachi là ai?

Vốn nổi tiếng từ nhỏ là một sao nhí đa tài trong cả lĩnh vực phim ảnh và ca hát, những năm gần đây Thục Trang Sachi càng ngày càng cho thấy sự nỗ lực và nghiêm túc trong định hướng con đường nghệ thuật của mình.

Thành tích hai giải thưởng quốc tế quan trọng tại APIAF 2026 không chỉ là niềm tự hào của cá nhân Thục Trang Sachi mà còn góp phần khẳng định vị thế của tài năng trẻ Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật quốc tế. Với nền tảng chuyên môn thanh nhạc vững vàng cùng sự tự tin, bản lĩnh, Thục Trang Sachi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.